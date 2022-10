Dal Monte Moscal al tunnel dell'ex base Nato "West Star", il Comune di Affi sbarca in televisione su Sky

Il Comune di Affi, i suoi panorami, le vedute dal Monte Moscal, i sentieri e le piste ciclabili stanno per fare il loro debutto su Sky Sport. Passando per il Comune, nei giorni scorsi, potrebbe infatti esservi capitato di imbattervi in Stefano Poletti, rider, blogger, istruttore della FCI e volto di "Icarus Ultra", format tv in onda su Sky Sport dedicato agli sport outodoor.

Poletti, accompagnato dal sindaco di Affi Marco Sega in versione ciclista, ha effettuato insieme alla troupe le riprese di una nuova puntata di "Icarus Ultra". In particolare, "MTB – Mountain to beat" è il nome della rubrica all’interno del programma che racconta le località attraverso la mountain bike. E così, insieme al primo cittadino, bici in spalla, Affi si è trasformata in un set perfetto. Il racconto, della durata di 26 minuti e suddiviso in 4 episodi, mostrerà Affi, i suoi sentieri e i suoi panorami, attraverso lo smartphone del conduttore e una speciale telecamera a 360° installata sul casco per le riprese in soggettiva.

Le immagini arriveranno poi dalla troupe che ne ha seguito per un giorno intero tutti i percorsi.

Il sindaco di Affi e Poletti sul Moscal

Il viaggio tra le bellezze naturalistiche e sportive di Affi non poteva poi prescindere da un passaggio storico, quello attraverso il tunnel della West Star, l’ex base Nato più grande d’Europa in cui già sono iniziate le operazioni di recupero che la porteranno a diventare un Museo dedicato alla Guerra Fredda. «Abbiamo colto al volo questa opportunità. - spiega il sindaco Marco Sega - Affi è un borgo di una bellezza che ancora non tutti conoscono e offre panorami che hanno lasciato sorpresa la stessa troupe di Sky». E anche dal punto di vista sportivo ha tanto da offrire: «Abbiamo chilometri di piste ciclabili e bellissimi sentieri dedicati alle mountain bike. - prosegue il sindaco di Affi - Alcuni adatti a tutti, altri più complicati, perfetti per i professionisti. In più, da qui, si possono raggiungere i sentieri della Valpolicella, del Garda, del Monte Baldo. Siamo un crocevia perfetto ma non solo. Abbiamo tantissimo da raccontare e da far scoprire».

La puntata andrà in onda all’incirca tra una quarantina di giorni sui canali di Sky Sport e Cielo (satellitare e digitale terrestre) e sulle piattaforme digitali di Sky (SkyGo, Sky Ondemand, Now e Tvùsat). Prima messa in onda ogni lunedì alle 18.30 su Sky Sport Arena con successive repliche (10/15 a settimana) sui canali di Sky Sport (Arena, Action e UNO) e la domenica mattina come prima visione del canale Cielo alle ore 9.

Troupe Sky prima della partenza