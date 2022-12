/ Piazza delle Erbe

Telethon torna in piazza anche a Verona, l'ass. Ceni: «La ricerca ha bisogno dell’aiuto di tutti»

Torna la maratona Telethon. E Verona scende in piazza per promuovere la raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica. Al fianco di Uildm, Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in prima linea per sostenere il progresso medico