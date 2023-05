Telethon in piazza nel weekend con i Cuori di biscotto: un regalo per sostenere la ricerca

Cuori di biscotto realizzati con le migliori materie prime, nati per sostenere la ricerca sulla malattie genetiche rare, che diventano il regalo ideale per la Festa della Mamma. Una prelibatezza custodita all’interno di bellissime scatole di latta collezionabili arricchite da grafiche esclusive che raccontano una storia di speranza e futuro.

Per acquistarli e fare del bene basterà recarsi sabato 6 e domenica 7 maggio in piazza Erbe, dove i volontari Uildm Verona Odv saranno presenti per la distribuzione. Le confezioni saranno reperibili anche in piazza Isolo, sabato 6 maggio, nell’ambito dei mercatini dell’usato di "Soffitte in Piazza 2023", dove sarà presente la DBA – Anemia Diamond Blackfan Italia Odv, fra le associazioni italiane collegate all’iniziativa.

Anche questa primavera la campagna "Io per Lei" di Telethon è dedicata alle mamme, da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent’anni fa proprio dall’appello di un gruppo di mamme della Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM). L’iniziativa è infatti un invito a unirsi alla grande catena di solidarietà verso le mamme dei bambini con una malattia genetica rara.

La campagna, realizzata in collaborazione con Uildm - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è stata presentata dall’assessora alle Politiche sociale Luisa Ceni insieme al vice presidente Uildm Verona Gennaro Stammati e alla presidente Dba Italia Odv Maria Villa. Presenti anche Uildm Verona Giuseppe Fiorio e Federica Gilioli.

«La campagna di primavera Uildm – Telethon rientra in quegli appuntamenti importanti promossi annualmente sul territorio nazionale e locale in favore della ricerca – ha evidenziato l’assesora Luisa Ceni –. Una tradizione attesa dalla cittadinanza per fare del bene, che quest’anno si lega alla Festa della Mamma, con lo slogan ‘Io per lei’ scelto per l’occasione da Telethon in onore delle "mamme rare". Mi auguro saranno tanti i cittadini che vorranno dare il loro contributi, sostenendo la ricerca ed informandosi sulle tante ed importanti attività sostenute».

«La ricerca – ha spiegato Gennaro Stammati – è fondamentale per dare speranza nei processi di cura delle malattie rare. Chi dona, dona vita. La sensibilizzazione su questo tema non comporta solo il sostenere, attraverso la donazione, la ricerca, ma anche accrescere l’educazione dei cittadini, al rispetto dell’altro in difficoltà e a coloro che nella disabilità necessitano di una città priva di barriere ed ostacoli».

«Da alcuni anni collegati alla campagna di Uildm – ha dichiarato Maria Villa –. Un’opportunità importante, che oltre a portare un supporto concreto alle nostre attività, ci consente di dare un aiuto alla ricerca, unica e fondamentale via per raggiungere risultati veri. Abbiamo i migliori ricercatori, che senza fondi adeguati sono costretti ad andare all’estero. Donare vuol dire dare un futuro a loro e a noi».

IL CUORE DI BISCOTTO - In queste giornate vengono distribuiti, con una donazione, i Cuori di biscotto, prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, in numerose piazze italiane. Biscotti a forma di cuore, ideali per ogni momento della giornata dalla prima colazione al dopo cena, sono disponibili in tre gustose varianti: con arance di Sicilia, con gocce di cioccolato e con farina integrale.