Nuove telecamere per la lettura delle targhe in funzione a Povegliano

L'Amministrazione comunale investe sulla sicurezza a Povegliano, dove da alcuni giorno sono attivi i primi 2 varchi dotati di telecamere per la lettura targhe, installate in via Vittorio Veneto e Via San Giovanni. Dispositivi che monitoreranno i veicoli in entrambi i sensi di marcia sulle strade che collegano il Comune a Villafranca.

«Il progetto, entro la fine del mandato, è di arrivare ad installarne un totale di 8 - spiega Maurizio Facincani, vicesindaco e delegato alla sicurezza -. I primi 2 sistemi sono stati quelli più impegnativi da mettere in funzione, perchè oltre alle telecamere abbiamo adeguato i sistemi di trasmissione ed il software di gestione delle immagini, che è molto sofisticato». L'investimento iniziale ammonta a 25mila euro, che fa parte dei 101mila già investiti dall'amministrazione Tedeschi in sistemi di videosorveglianza dall'inizio del mandato. Sono state infatti riprogettate da zero le infrastrutture e le reti dedicate, con nuovi ponti radio e 6 occhi elettronici già attivi in paese che catturano immagini nei punti sensibili dell'abitato a scopo deterrente e di controllo. I nuovi varchi hanno invece una diversa funzione: «Permetteranno a regime di fare controlli su assicurazioni, revisioni e soprattutto monitorare i passaggi di veicoli sospetti - spiega nel dettaglio Facincani, ora in pensione ma in passato comandante della polizia municipale - ma al momento la sanzioni non possono essere contestate automaticamente».

L'Amministrazione comunale ha chiesto un contributo al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura, per il potenziamento delle infrastrutture dedicate alla videosorveglianza. Soddisfazione anche da parte della sindaca Roberta Tedeschi per temi, quelli legati alla sicurezza, che sono al centro dell'azione amministrativa: «Nel 2022 in questo ambito abbiamo fatto un investimento colossale: il nuovo sistema di telecamere, le asfaltature che mancavano da anni per mettere in sicurezza le strade, ora i varchi e a breve le fototrappole per contrastare l'abbandono dei rifiuti - certifica la prima cittadina -. A causa del caro energia non abbiamo purtroppo avuto abbastanza risorse per assumere anche il secondo vigile che tuttavia resta un obiettivo prioritario. Abbiamo promesso ai cittadini un paese più sicuro e stiamo mantenendo l'impegno».