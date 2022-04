Telecamere in città, 25 in via d'installazione: «Prevenzione per la tranquillità dei veronesi»

Telecamere puntate sui giardini di via Pieve di Cadore a Ponte Crencano, un'area verde di Verona frequentata soprattutto dagli anziani, che ora sarà monitorata 24 ore su 24, come detterrente per garantire la sicurezza dei residenti. Altri 24 occhi elettronici inoltre sono in via di installazione in diversi quartieri della città: da via Bassone al parco Cuore Verde di San Massimo, da via Brioni in Borgo Roma a Poiano. Dotazione elettronica che nelle intenzioni di Palazzo Barbieri, oltre a dissuadere eventuali malintenzionati, permetterà, in caso di incidenti o episodi da approfondire, di supportare gli agenti nelle indagini: i dispositivi sono stati acquistati da Agsm-Aim e il Comune paga alla società un canone annuale di circa 8 mila euro per tutti e 25.

Martedì mattina, l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani si è recato in sopralluogo per verificare il posizionamento della prima nuova telecamera che, grazie all’ampio raggio di ripresa, "vede" sia il parco che il grande incrocio attiguo. Presenti anche la coordinatrice della commissione Sicurezza della Seconda Circoscrizione Beatrice Bertagnoli e il responsabile del nucleo infortunistica stradale della Polizia locale Michele Nespoli.

«Abbiamo messo insieme le richieste delle Circoscrizioni e le segnalazioni dei cittadini, obiettivo è fare prevenzione per la tranquillità dei veronesi – afferma l’assessore Padovani -. Le telecamere sono uno strumento importante perché consentono ai cittadini di sentirsi più sicuri. E poi costituiscono un ausilio al lavoro dei nostri agenti. Le installeremo in tutti i quartieri, soprattutto nelle aree frequentate dagli anziani e dalle famiglie, zone in cui vogliamo le persone possano passare il tempo senza preoccupazioni».

«Questa è una zona tranquilla – spiega Bertagnoli -, frequentata soprattutto dagli anziani. La Circoscrizione ha chiesto che venisse posizionata una telecamera proprio per garantire la serenità di tutti».

Le altre 24 telecamere saranno posizionate in: via Bassone, giardini di via Scrivia, via Mantovana, piazzale della Chiesa alla Sacra Famiglia, tra via D’Arezzo e via San Felice extra, via Marconcini, via Santini lungo la pista ciclabile, parco Cuore Verde a San Massimo, parco via Trombelli, Quinto davanti alla sede della Circoscrizione, Santa Maria in Stelle davanti alle scuole Caliari, piazza Buccari a Montorio, vicoletto Cieco Pozzo San Marco, Regaste San Zeno, via Agno davanti alla sala civica, davanti alle scuole di via Brigata Aosta, al parco Fratellanza di via Brioni, al cimitero di Borgo Roma, via Fontana del Ferro, via Verdi, via Belvedere, via Palestro e a Poiano. Quest’ultima in fase di definizione.