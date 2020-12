Installate le prime telecamere di Amia per combattere l'abbandono dei rifiuti

Al via in terza circoscrizione l'installazione delle prime telecamere contro l'abbandono dei rifiuti a Verona.

Un fenomeno, quello dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, purtroppo sempre più diffuso, che rappresenta una forma di inciviltà e che danneggia l'ambiente, causando degrado e sporcizia in molte zone del capoluogo Verona. Per contrastarlo prosegue senza sosta l’impegno di Amia ed il presidente Bruno Tacchella ha voluto seguire di persona, in diverse vie della terza circoscrizione, l'installazione delle prime dieci telecamere di nuova generazione, appositamente destinate alla lotta all'abbandono dei rifiuti.

La società di Via Avesani aveva stipulato nei mesi scorsi un accordo con Agsm per la fornitura di 100 telecamere per il rispetto del decoro e contro lo sversamento illecito di rifiuti in maniera abusiva ed indiscriminata. La partnership prevede il noleggio per la durata di cinque anni da parte della holding Agsm ad Amia. Al termine dei 5 anni la società dei rifiuti diventerà la proprietaria delle telecamere, mentre la società di lungadige Galtarossa si occuperà della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

«Le apparecchiature, dotate di software particolarmente avanzati, permetteranno di rendere estremamente facile per gli operatori impostare la visualizzazione di immagini dal vivo o da remoto, 24 ore su 24 - ha commentato Tacchella - Uno sforzo economico importante, sostenuto interamente da Amia in un periodo di profonda crisi per tutti gli enti pubblici. Il posizionamento delle nuove telecamere ha interessato una decina di strade della terza circoscrizione, tra queste Via Albere, Via Meneghetti, Via Pirandello e Via Vitruvio. Entro febbraio, condizioni meteorologiche permettendo, in accordo con i presidenti delle circoscrizioni che ci indicheranno le vie interessate dalle maggiori criticità, saranno installate complessivamente 100 telecamere in tutte le zone della città».