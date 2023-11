Installata telecamera sul semaforo di Via Roma a Isola della Scala

Da giovedì prossimo, 16 novembre, entrerà in funzione l'occhio elettronico che rileverà le infrazioni semaforiche all'incrocio tra Via Roma, Via Mandello e Via Giarella a Isola della Scala.

La polizia locale ha installato lo strumento nelle scorse settimane e dopo un primo periodo di verifica sul funzionamento e sui dati raccolti, il sistema sarà attivato giovedì.

Attraverso questo sistema, gli agenti Nessun suggerimento comportamenti scorretti alla guida in entrambi i sensi di marcia in un incrocio attraversato da numerosi pedoni e che in passato è stato teatro di diversi incidenti.