TEDxVerona annuncia l’ottava speaker: sul palco della Gran Guardia anche la sciatrice Sofia Goggia  

Svelata l’ottava speaker della nuova edizione di TEDxVerona, che si terrà in Gran Guardia il 13 e 14 maggio: si tratta di Sofia Goggia, la famosa sciatrice alpina, che proprio quest’anno si è aggiudicata la sua quarta Coppa del Mondo di discesa libera. «Forza, determinazione, velocità, simpatia, carisma, coraggio, - si legge nella nota di TEDxVerona che fornisce l'annuncio - sono alcune delle virtù che hanno portato Sofia Goggia a essere tra le migliori sciatrici alpine e tra le più amate al mondo: è infatti la prima sciatrice italiana a vincere una discesa libera olimpica femminile, alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018, per poi assicurarsi la medaglia d’argento nella stessa disciplina a Pechino 2022); è quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo di discesa libera (nel 2018, nel 2021, nel 2022 e nel 2023); ha inoltre conquistato due medaglie?mondiali, nel supergigante a Åre 2019 e nello slalom gigante a Sankt Moritz 2017, oltre ad un ricco palmarès a livello europeo».

Bergamasca d’origine e veronese d’adozione, in quanto è proprio a Verona che vive e si allena per le sue prossime sfide, oltre a essere un’atleta dalla forza straordinaria, Sofia «studia scienze politiche, ama la letteratura e fa impazzire i suoi affezionati "fans" (come ama chiamarli nei contenuti che pubblica sul suo account Instagram) raccontando con autenticità la sua storia, le gioie, il dolore fisico e mentale per gli infortuni, che non l’hanno fermata». C’è dunque grandissima attesa per il suo talk dal palco di TEDxVerona, che la vedrà raccontare momenti e idee che meritano di essere condivisi, in un’opportunità unica per conoscere meglio una campionessa di grande calibro.

L’evento a maggio

Il 13 e 14 maggio torna TEDxVerona in Gran Guardia. Tutti gli ospiti di questa edizione, ricordiamo che il sabato è dedicato ai 21 lab, workshop e tavole rotonde e la domenica alla collaudata conference, interagiranno con il tema di quest’anno "YES". «Per TEDxVerona - spiega l’organizzazione - "YES" non è solo una risposta: è la lente attraverso cui guardare il futuro, la sostenibilità, la cultura, la diversità, la creatività, la tecnologia. Grazie ai nostri speaker e ai nostri lab, vogliamo ispirare nuovi punti di partenza quotidiani, linfa vitale insostituibile per chiunque voglia andare oltre l’ordinario, sperimentare e non smettere mai di interrogarsi: "YES – What’s your question?"».

I biglietti

Con il badge di partecipazione, acquistabile sul sito https://www.tedxverona.com/biglietti/ si può accedere ai momenti di networking (colazione, lunch e coffee break) e si riceve la shopper ufficiale con la t-shirt e i gadget offerti dai partner. Queste le tipologie di biglietti acquistabili: