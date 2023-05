Un inno alla positività, all’entusiasmo e alla condivisione di idee: TEDxVerona in Gran Guardia

Il weekend dedicato all’innovazione, alla cultura, alla sostenibilità, alla diversità e alla creatività, è ormai alle porte: TEDxVerona, giunto alla sesta edizione e ai dieci anni della fondazione dell’Associazione, anima, sabato 13 e domenica 14 maggio, l’intera Gran Guardia di Verona con più di sessanta relatrici e relatori che interagiscono con il tema "YES – what’s your question?".

Il presidente dell’associazione, Francesco Magagnino, racconta: «Unico in Italia e tra i pochissimi in Europa, TEDxVerona si svolge in due giornate: il sabato è dedicato a laboratori, tavole rotonde, workshop, una giornata in cui lo slogan “idee che meritano di essere diffuse” prende vita attraverso momenti pratici e momenti di interazione tra relatori e ospiti, una giornata dinamica che punta alla crescita personale e professionale di ognuno, una giornata che vuole fornire diversi punti di vista e aprire nuovi orizzonti. La domenica, invece, la ormai collaudata conferenza TEDx, che vede alternarsi sul palco per tenere il proprio talk dodici speaker di altissimo livello e varia provenienza, per offrire una panoramica di idee capaci di aprire la mente al futuro, all’innovazione e alla creatività».

Oltre al tema principale "YES", sono 5 i macro-argomenti, le 5 “shape” che conducono i partecipanti tra i laboratori, gli incontri e i talk di questo TEDxVerona: Future & Innovation, Sustainability & Mobility, Design & Creativity, Diversity & Inclusion, People & Culture. Per TEDxVerona, "YES" non è solo una risposta: «È la lente attraverso cui guardare il futuro, la sostenibilità, la cultura, la diversità, la creatività, la tecnologia. "YES" è il dubbio che si trasforma in coraggio e supera gli obblighi: è dare nuova forma a tutti i nostri no».

Il programma di sabato 13 maggio

Sono ventuno per la precisione i titoli del fitto programma di sabato 13 maggio, suddivisi nelle cinque macroaree. Si va quindi dalla shape Future & Innovation con laboratori sul metaverso e identità digitale, nuova economia con il web 3.0, comunicazione digitale e divulgazione scientifica, a Sustainability & Mobility, che vede in programma lab sulla circular economy, sulla sharing economy, sul capitale naturale e workshop pratici targati LEGO® SERIOUS PLAY®. Per Design & Creativity i laboratori sono sul podcasting e video, le tavole rotonde sul mondo museale e dell’arte in rapporto ai social e sulle città del futuro. Per la “shape” Diversity & Inclusion si parla di salute mentale, di linguaggio e comunicazione inclusiva e di giornalismo.

Infine, per People & Culture, verrà affrontato il tema del cambio generazionale, del public speaking, del policy making e del mondo sportivo. Tutte tematiche quindi di grande attualità e interesse per le diverse fasce d’età, dai più giovani (speciali scontistiche sono destinate agli studenti infatti) a chi crede nell’innovazione e vuole comprendere meglio il mondo che ci circonda. «La giornata del sabato è un'esperienza diversa dai talk frontali – spiega Matteo Guidotto, responsabile del team lab – ogni Lab permette di interagire, imparare e costruire qualcosa grazie a speaker e trainer dei vari temi».

Domenica 14 maggio – Conferenza TEDxVerona

Sul palco salgono nomi di provenienze professionali diametralmente opposte, con un ordine di apparizione che verrà svelato solo il giorno stesso dell’evento: si va da Ernesto Maria Ruffini, avvocato tributarista direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha portato un forte impulso digitale al fisco italiano a Emma Nolde, cantautrice toscana classe 2000 che dal vivo dà il meglio di sé; da Carlo Carraro, professore ordinario di Economia Ambientale all'Università Ca' Foscari di Venezia, di cui è stato il Rettore dal 2009 al 2014 e vice presidente dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici a Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico, conduttore televisivo, videomaker e content creator; da Anghela Alò, creative director specializzata in cerimonie olimpiche, grandi spettacoli ed eventi world wide a Giada Pistilli, eticista esperta di intelligenza artificiale che si occupa della redazione di codici etici in ambito aziendale e accademico, lavorando in ambito interdisciplinare tra policy, diritto e filosofia. Durante la giornata c’è poi Gabriele Greco, fisico classe 1991 che ha incentrato i suoi studi di ricerca sui ragni e sulla produzione della loro seta, perfetta per lo sviluppo di nuove tecnologie in diversi campi.

Ci sarà anche Maziar Bahari, giornalista iraniano-canadese, regista e attivista per i diritti umani fondatore di IranWire, un forum in cui i giovani iraniani possono discutere di notizie nazionali e locali, e che mette in contatto i citizen journalist all'interno del Paese con i giornalisti professionisti. Il programma prevede poi il talk di Patrizia Basso, professore ordinario di Archeologia classica all’Università di Verona che con il progetto di ricerca “In Veronensium mensa. Food and wine in ancient Verona” studia quali cibi e bevande si siano alternati sulle tavole dei veronesi nei secoli; Davide Cervellin analytics leader, nominato per tre anni consecutivi una delle 100 persone più influenti nel Data Driven business e autore del podcast Office of Cards dedicato al mondo del lavoro. Gli speaker, che vanno a completare la rosa degli ospiti di TEDxVerona 2023, annunciati oggi sono: Maurizio Galimberti, il fotografo famoso per gli iconici mosaici realizzati in Polaroid e i Cores da Bahia, acrobati che renderanno al meglio l’entusiasmo e l’energia del tema YES, con una vera e propria performance artistica sul palco della Gran Guardia. Sofia Goggia, già annunciata come speaker di questa edizione, non potrà prendere parte all'iniziativa per altri sopraggiunti impegni e non sarà quindi presente alla Conferenza.

«Cercheremo di rappresentare le urgenze e le chiavi di volta del nostro tempo dal cerchio rosso di TEDx – spiega Désirée Zucchi, speaker curator & coach della conferenza – sapendo che la meraviglia che genera un evento partecipato come TEDxVerona va ben oltre alla sua funzione di ispirazione data dai talk, ed è quella che si vive partecipando dal vivo». Nella giornata di domenica ad intrattenere i partecipanti ci sarà anche l’Innovation Hall, uno spazio dedicato ad associazioni ed enti che si occupano appunto di innovazione, formazione e cultura. Avremo quindi il Fablab, una postazione di Retrogaming, le stampe digitali Verona Yesterday, la libreria Libre e l’ITS-311.

L'università di Verona, Nocini: «L'ateneo aderisce ai valori di TEDx»

In merito all'appuntamento del 13 e 14 maggio è intervenuto anche il magnifico rettore dell'università di Verona, Pier Francesco Nocini: «È con entusiasmo che ci proponiamo come partner per l’evento TEDxVerona 2023. L'ateneo aderisce ai valori di TEDx (Innovazione, Futuro, Ispirazione, Condivisione) che sono anche obiettivi di responsabilità sociale per un’università giovane, ma emergente, come quella di Verona. L’attenzione alla ricerca di eccellenza, al trasferimento della conoscenza, alla individuazione e valorizzazione dei giovani talenti rappresentano autentiche pietre miliari della strategia del nostro ateneo».

Il rettore Nocini ha quindi aggiunto: «Il format originale coniato da TEDx ci supporta fortemente nel dare concretezza a queste azioni, generando interconnessioni e circoli virtuosi di diffusione della conoscenza e del pensiero anticonformista, alla base dell’innovazione, tra mondo della ricerca, società e next generation. È una sfida - ha infine concluso - il rettore Pier Francesco Nocini - che per essere vinta richiede azioni a sistema, collaborative e inclusive ed è proprio questo a renderci consapevoli dell’importanza di essere parte di questa rete».