Teatro nei Cortili a Verona tra conferme e novità: in attesa del bando è stata annunciata una speciale sezione "Under 35"

«Una sezione dedicata ai giovani, tre location già confermate e altre in via di definizione», ma anche «prezzi invariati rispetto alla scorsa edizione». Sono queste, secondo quanto annunciato martedì 11 aprile dal Comune di Verona, le principali novità dei bandi per la stagione 2023 della rassegna estiva "Teatro nei cortili".

«Da molti anni l’estate dei veronesi è animata da un fitto cartellone di spettacoli di prosa che si svolgono all’aperto, in contesti piacevoli e meno formali rispetto ai canonici teatri. - ha spiegato l’assessora alla cultura Marta Ugolini - Come amministrazione, abbiamo scelto di assicurare continuità a questa manifestazione che valorizza le numerose compagnie amatoriali che insistono sulla città di Verona, avvicinando al tempo stesso al teatro nuove fasce di pubblico. Inoltre abbiamo voluto imprimere un taglio di novità alla rassegna, assicurando un palcoscenico alle compagnie composte per la maggioranza di giovani artisti e tecnici di teatro».

Stando a quanto riferito da Palazzo Barbieri, la Giunta comunale ha infatti modificato le due precedenti delibere (n. 87 del 2 marzo 2020 e parziale modifica della n. 155 del 4 marzo 2021) con delle variazioni riguardo alla programmazione e ai criteri di selezione per partecipare all’edizione di questa estate. In particolare, rappresenta una novità l’inserimento di una sezione "Under 35", pensata per consentire la partecipazione alle compagnie emergenti che dovranno avere «sede legale e domicilio entro i confini comunali», nonché «essere composte per il 60% da artisti o personale tecnico con età inferiore ai 35 anni».

A decretare quali gruppi di teatro amatoriale saliranno sul palco nell’edizione 2023, sarà l’amministrazione con l'ausilio di tre "compagnie guida", soggette esse stesse a bando e che verranno scelte per fare da referente nei rapporti con il Comune per ciascuno spazio della rassegna, per coordinare la gestione delle sedi della manifestazione, il calendario, l’organizzazione dei servizi e delle attività connesse.

Quest’anno, il Comune di Verona ha confermato che «saranno sicuramente tre le location che ospiteranno le rappresentazioni delle compagnie individuate». Si tratta nello specifico del Chiostro Sant'Eufemia, quindi il Chiostro Santa Maria in Organo ed il Cortile Montanari. Tuttavia, da Palazzo Barbieri hanno comunicato che si sta lavorando anche «per estendere gli spazi».

Resterà invece «invariato il prezzo del biglietto», con le compagnie assegnatarie che dovranno fissarlo a un livello «non superiore a 10 euro». Non potrà inoltre essere superiore ai 7 euro per gli anziani sopra i 65 anni, per gli studenti sotto i 26 anni, nonché per un accompagnatore di ciascun disabile in carrozzina. A questi ultimi verrà garantito l’ingresso gratuito.