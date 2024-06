Un'estate di spettacoli con il Teatro nei Cortili a Verona: «Programma vario che farà divertire e riflettere»

Le compagnie amatoriali di Verona sono pronte a tornare in scena per regalare un’estate di spettacoli e divertimento con l’edizione 2024 di “Teatro nei Cortili”. Dal 30 giugno al 1° settembre le serate cittadine saranno animate da 25 spettacoli realizzati da 18 compagnie amatoriali per un totale di ben 152 rappresentazioni teatrali. Le storiche sedi dei chiostri di S. Maria in Organo e S. Eufemia, insieme al suggestivo Cortile Montanari, ospiteranno la ricca kermesse, promossa dall’Assessorato alla Cultura, che rappresenta una delle tradizioni più amate e attese dalla comunità veronese.

«Il teatro amatoriale è un pilastro della tradizione culturale veronese e come Amministrazione siamo fieri di sostenerlo - spiega l’assessora alla Cultura Marta Ugolini -. Il Teatro nei cortili è un evento tanto atteso quanto amato dai veronesi, in cui tradizione e innovazione si incontrano con un’offerta artistica volta a soddisfare ogni gusto. Un risultato frutto del costante impegno delle compagnie teatrali veronesi che, con dedizione e passione, rinnovano ogni anno la loro partecipazione a questo appuntamento. Un ringraziamento speciale va a Bcc Veneta per il suo sostegno alla rassegna, che quest’anno si distingue per un approccio sostenibile grazie alla collaborazione con Acque Veronesi e Amia, che forniranno acqua e bicchieri biodegradabili».

Il programma

Il sipario si alza domenica 30 giugno a Cortile S. Maria in Organo dove Trixtragos porta in scena fino al 6 luglio “Come Cyrano”, scritto da Ilaria Raber e diretto da Nunzia Messina. A Cortile S. Eufemia, dal 4 al 10 luglio la compagnia La bugia presenta “Ho sposato 7 donne”, scritto da Dory Cei e diretto da Elena Merlo. Cortile Montanari debutta l’11 e 13 luglio con “Hotel Maranza” della Compagnia dell’Arca, spettacolo scritto e diretto da Valerio Bufacchi con Stefano Serri, Alessia Bottone, Alberto Manfré e Isabella Dilavello.

Gli spettacoli di giugno/luglio avranno inizio alle 21.15, mentre le rappresentazioni di agosto e settembre alle 21. Il pubblico può contattare direttamente le compagnie per prenotare i posti e acquistare le prevendite. Tutte le informazioni, con il programma completo degli eventi, sono disponibili sui siti: www.comune.verona.it e www.spettacoloverona.it.

«Un programma vario e assortito che farà divertire e riflettere»

La rassegna è stata presentata mercoledì mattina dall'assessora alla cultura Marta Ugolini insieme a Ermanno Regattieri di Estravagario Teatro, Marco Cantieri di Teatro Armathan e Fabrizio Piccinato di ArteFatto Teatro, che hanno curato la stesura del programma. «Un appuntamento atteso dalle 18 compagnie amatoriali che si alterneranno nei cortili fino al 1° settembre -racconta Ermanno Regattieri di Estravagario Teatro -. Un programma vario e assortito che farà divertire, ma anche riflettere. Il nostro ringraziamento va al Comune di Verona che anche quest’anno ha sostenuto la rassegna».

Marco Cantieri di Teatro Armathan aggiunge: «C’è grande attesa da parte delle compagnie che si stanno preparando da mesi. Un grande lavoro culturale per portare in scena ogni sera spettacoli di livello». Fabrizio Piccinato di ArteFatto Teatro infine conclude: «Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono dati da fare per la riuscita dell’evento. La passione che anima le compagnie amatoriali è un fiore all’occhiello per Verona».