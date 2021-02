Cinema e teatri aperti, musei anche nel weekend. Franceschini: «Via libera dal Cts»

Parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per la riapertura dal 27 marzo 2021

Il Comitato tecnico scientifico avrebbe dato il via libera alla riapertura di cinema e teatri nelle Regioni definite zona gialla, ma solo a partire dal prossimo 27 marzo 2021. La misura potrebbe dunque entrare all'interno del prossimo Dpcm che coprirà il periodo dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. La richiesta esplicita nelle scorse ore era stata avanzata dal ministro alla Cultura Dario Franceschini.

Quest'oggi, venerdì 26 febbraio, è stato lo stesso ministro Dario Franceschini ha dare l'annuncio via social: «Il confronto con il Cts - scrive l'esponente Pd Dario Franceschini - e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai musei su prenotazione anche nei weekend». Alla luce di questo messaggio via tweet del ministro, resta ora da capire se il governo inserirà o meno tale misura di allentamento all'interno del prossimo Decreto del presidente del Cosiglio dei ministri.

Il tweet di Dario Franceschini