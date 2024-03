Tavolo di lavoro per trovare rimedi ai problemi del carcere di Montorio

Trovare soluzioni che garantiscano la dignità dei detenuti e delle detenute nel carcere di Montorio, su cui deve rimanere sempre alta l'attenzione per non perdere occasioni di recupero umano e sociale. Con questo obiettivo, il Comune di Verona ha convocato per il 26 marzo prossimo il primo incontro del tavolo di lavoro creato per trovare rimedi condivisi ai problemi interni alla casa circondariale scaligera.

Problemi che sono stati evidenziati in consiglio comunale dal garante dei diritti delle persone private della libertà personale don Carlo Vinco, ma che in precedenza erano stati denunciati anche da associazioni come Sbarre di Zucchero e dagli stessi detenuti.

Della situazione nel carcere di Montorio, diventata anche un caso nazionale per i tanti casi di suicidio ravvicinati, si confronteranno gli assessori alle politiche sociali Luisa Ceni, alla sicurezza Stefania Zivelonghi e al terzo settore Italo Sandrini con il garante nazionale dei detenuti Felice Maurizio D’Ettore, con la direttrice della casa circondariale di Montorio Francesca Gioieni, con il garante don Carlo Vinco, con il direttore dell’ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Verona Enrico Santi, con i magistrati dell'ufficio di sorveglianza di Verona e anche con il presidente camera penale veronese Paolo Mastropasqua. All'incontro sono stati poi invitati la nuova direttrice dell’Ulss 9 Scaligera Patrizia Benini e il capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Giovanni Russo.

«Si concretizza l'impegno per affrontare in modo condiviso le criticità del carcere di Verona - ha spiegato l'assessora Ceni - Come Comune siamo a disposizione delle istituzioni coinvolte per ciò che ci compete. Il carcere è una realtà che si trova all’interno del territorio e con esso deve integrarsi, tenendo conto delle diverse realtà che vi gravitano. Da qui la necessità di un’integrazione tra carcere e territorio che deve rivelarsi efficace e duratura».

«Farsi carico di tutto quanto è possibile per il recupero di chi ha commesso reati e contenere così il rischio di recidiva è di fondamentale importanza per la convivenza civile e la sicurezza della comunità», ha aggiunto l'assessora Zivelonghi.