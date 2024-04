«Olimpiadi di Milano-Cortina lasceranno in eredità un'Arena più accessibile»

Si è tenuto lunedì scorso, 8 aprile, un tavolo di lavoro che ha visto insieme i rappresentati di enti ed istituzioni coinvolte nell'organizzazione dei giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Un momento di dialogo per affrontare le sfide alle quali Verona è chiamata in termini di infrastrutture, accoglienza ed accessibilità.

All’incontro hanno partecipato il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il soprintendente Fabrizio Magani, Elisabetta Pellegrini per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano-Cortina Fabio Massimo Saldini, l'amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 Andrea Varnier, la vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e sempre per la Regione Giuseppe Fasiol, oltre al vicedirettore artistico di Fondazione Arena Stefano Trespidi. Per il Comune di Verona erano presenti il sindaco Damiano Tommasi, la vicesindaca Barbara Bissoli, il capo di gabinetto Giuseppe Perini, Raffaella Gianello, Michele Fasoli, Anna Grazi, Andrea Alban e il comandante della polizia locale Luigi Altamura.

«I grandi eventi a cui ci stiamo preparando - ha commenta il sindaco di Verona Damiano Tommasi - saranno per Verona l’importante occasione per rivedere aspetti che riguardano l’Arena, l’accessibilità a Piazza Bra e i percorsi di avvicinamento al monumento. Questo primo momento di dialogo e confronto è stato particolarmente interessante e utile per allineare tutte le varie componenti interessate e creare una legacy speciale sulla nostra Arena».

«Valorizzazione del monumento e del progetto urbano sono i temi principali sui quali concentriamo la nostra attività per garantire l’accessibilità delle persone con disabilità come previsto dal Piano delle Opere Olimpiche - ha detto l'architetto Saldini - I Giochi del 2026 diventano così l’occasione per legare la storicità dell’Arena di Verona a soluzioni infrastrutturali all’avanguardia, capaci di diventare simbolo di inclusività e opportunità di trasformazione civile e sociale».

«Oggi è stato un momento molto positivo - ha commentato Diana Bianchedi, chief strategy planning & legacy officer della Fondazione Milano 2026 - con al tavolo tutte le persone coinvolte in questo progetto che rappresenta una delle legacy più importanti dei Giochi. I lavori previsti renderanno questo meraviglioso e millenario anfiteatro più accessibile alle persone con disabilità proprio in vista della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Un esempio tangibile della legacy che i giochi lasceranno al Paese nel segno dell’inclusione».