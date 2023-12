Tavoli per giocare a scacchi e a carte sono arrivati in una piazza di Borgo Roma

Un'altra piazza di Verona è stata arricchita dal Comune di Verona di elementi che favoriscono la socialità all'aria aperta: mercoledì in piazza Cervignano sono arrivati due tavoli per il gioco degli scacchi.

Siamo nel cuore di Borgo Roma, e questa è una delle altre aree scelte dall’Amministrazione per il progetto che punta a rendere parchi, piazze e luoghi pubblici più funzionali, più vivaci e quindi più utilizzati da chi vive a Verona. A vantaggio anche della sicurezza.

I due tavoli con sedute sono fissati al pavimento. La scacchiera è disegnata sulla superficie del tavolo, sempre pronta per essere usata. Non solo per gli scacchi ma anche per altri giochi da tavolo come le carte.

Il prossimo arrivo è atteso in Borgo Santa Croce, al giardino Cantori Veronesi, e ancora in Borgo Roma, al parco Santa Tersa, dove saranno posizionati due tavoli da ping pong, affinchè siano usati dai tanti giovani che frequentano le aree verdi.

Soddisfatto l’assessore all’Arredo Urbano Federico Benini: «Crediamo che gli spazi pubblici debbano tornare ad essere luoghi di incontro, socialità e svago. Questi arredi, così come il leggìo e i tavoli da ping pong vanno proprio in questa direzione. Siamo partiti da queste aree ma l’idea è quella di proseguire nel prossimo anno in altri quartieri».