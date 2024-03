Nelle aree verdi di Verona sono in arrivo dei nuovi tavoli da picnic

Per chi approfitta della bella stagione per una pausa pranzo o una merenda all'aperto, sono in arrivo nuovi tavoli da picnic in alcune arre verdi del Comune di Verona, più precisamente nel territorio della 2a e 8a Circoscrizione.

I tavoli, realizzati in pvc riciclato e dunque molto pesanti, saranno installati nei campi giochi in via Zenari, via Santini e via Locchi per quanto riguarda la 2a Circoscrizione, e nell’area giochi a Nesente, ai campi giochi a Quinto, in via Silvestri a Santa Maria in Stelle e all’area picnic a Moruri in 8a Circoscrizione.

«Prosegue l'impegno di rendere gli spazi pubblici come piazze e aree verdi luoghi di incontro e socializzazione – afferma l’assessore ai Giardini e Arredo urbano Federico Benini -. I tavoli da picnic si aggiungono alle installazioni già effettuate nei mesi scorsi, si tratta di tavoli progettati per non essere spostati, confidiamo che vengano trattati con cura per rispetto di tutti i cittadini che le frequentano».