Tav Verona-Vicenza, Sboarina: «Opera fondamentale, ora spediti anche con il Central Park»

Giorno importante per le grandi opere di Verona il 10 agosto: si è tenuta infatti la consegna ufficiale dei lavori per la tratta dell'alta velocità Verona-Vicenza, che dovrebbe segnare un punto di non ritorno per la realizzazione dell'opera e dettarne anche i tempi: circa 80 mesi a partire da ora, compresa la progettazione esecutiva, le operazioni di bonifica e di esproprio.

L'accordo tra Governo, Ferrovie dello Stato, Rfi ed enti locali è stato siglato lunedì mattina in Prefettura dal Ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli, giunta appositamente dalla capitale per sottoscrivere due protocolli d’intesa per la realizzazione dell’opera sulla tratta Verona-Vicenza.

Questo dá avvio ad una serie di cantieri relativi al trasporto su rotaia che, nel giro di una decina di anni, porteranno a completare la tratta di Alta Velocità- Alta Capacità Milano-Venezia.

Un'opera con importanti conseguenze per il territorio comunale e per il suo sviluppo economico, vista anche la posizione strategica di Verona al centro dei corridoi viari nord-sud ed est-ovest. A tale opera, inoltre, è collegata anche la realizzazione del grande parco urbano nell'area dell' ex Scalo Merci, il cosiddetto "Central Park".

Soddisfatto il sindaco di Verona Federico Sboarina, che ha partecipato all'incontro insieme al vicesindaco Luca Zanotto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti.

Presenti anche il Prefetto Donato Cafagna, l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, l'amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Gianfranco Battisti, l' amministratore delegato e direttore generale di RFI Maurizio Gentile, l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini e i sindaci e rappresentanti dei Comuni della provincia interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura.

«La linea ferroviaria ad alta velocità è un valore aggiunto enorme per la nostra città e per l'economia di tutto il territorio - ha detto Sboarina-. Tanto più in questo momento storico, in cui c'è bisogno davvero di accelerare e di andare spediti per agevolare la ripresa economica del Paese. E questa è un'opera che per Verona fa la differenza e va oltre le tratte ferroviarie che vedranno la luce da qui ai prossimi anni. Legate all'Alta Velocità ci sono infatti altre questioni di rilievo, tra cui la nuova stazione ferroviaria e la riqualificazione dell'area urbana dell'ex Scalo Merci. Il Masterplan è in via definizione, tra pochi giorni si potrà vedere l'importante lavoro fatto in poco più di un anno con il Gruppo Ferrovie dello Stato per trasformare questa zona della città nel più grande parco urbano d'Europa. Siamo riusciti a rispettare le tempistiche che ci eravamo dati, nonostante l'emergenza Covid, quello dell'ex Scalo merci è uno dei progetti fondamentali e qualificanti per il futuro di Verona, su cui ora andremo ancora più spediti. Ringrazio il Ministro per l'impegno dimostrato - conclude il sindaco -. Negli ultimi anni, sul fronte infrastrutture, il Governo non ha brillato per velocità, ma l'importante è il risultato raggiunto oggi e la volontà di proseguire celermente, come i cittadini si aspettano».