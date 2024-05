Tav Verona-Padova, Salvini: «Siamo in perfetta tabella di marcia»

Sopralluogo del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ieri, 13 maggio, alla galleria artificiale di San Martino Buon Albergo sulla Tav Verona-Padova. «Siamo in perfetta tabella di marcia - ha dichiarato il ministro - Entro la fine dell’anno questa galleria di due chilometri che farà passare sotto al casello autostradale di Verona Est la linea ferroviaria ad alta velocità verrà ultimata».

Buone dunque le impressioni avute dal ministro Salvini al cantiere di Iricav Due, il consorzio incaricato di progettare e realizzare l'Alta Velocità da Verona a Padova. Impressioni espresse al termine dell'incontro a cui hanno partecipato anche l'amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio, la vicepresidente della Regione Elisa De Berti, l'europarlamentare Paolo Borchia, il prefetto Demetrio Martino e i sindaci del territorio.

Salvini ha inoltre ringraziato i lavoratori ed ha precisato: «I lavori sono in perfetta tabella di marcia ed entro la fine dell’anno quest’opera di due chilometri verrà ultimata: si tratta di un investimento di circa 11 miliardi di euro, che porterà più lavoro, turismo e risparmio ambientale». Un investimento però non ancora del tutto coperto, visto che manca ancora il 20% del finanziamento. Su questo però il ministro ha mostrato ottimismo, dicendo che il Governo riuscirà a trovare i fondi necessari. Fondi che serviranno anche a prolungare la tratta da Padova verso Venezia e Trieste.

Infine, durante la visita, Matteo Salvini si è soffermato anche su altri argomenti d'attualità come la riforma del Codice della Strada, con cui il ministro intende anche «mettere delle regole sull'anarchia degli autovelox». Salvini ha ribadito: «L'autovelox nei punti pericolosi serve alla sicurezza ed è utile. Ma non sarà più possibile metterlo sugli stradoni per fare cassa e tassare gli automobilisti, i camionisti e i motociclisti».