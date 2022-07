Tav, partiti lavori per la rotatoria di Via Serena a San Martino Buon Albergo

Il traffico non è e non è stato mai interrotto, ma da lunedì scorso, 4 luglio, sono iniziati i lavori di costruzione della rotatoria di Via Serena, a San Martino Buon Albergo. «In un primo momento, non impatteranno su aree di pertinenza del Comune», si legge sulla pagina Facebook del Comune di San Martino Buon Albergo, dove viene anche spiegato che l'intervento dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2023.

Un intervento che non influisce sul passaggio ciclopedonale, ma che comunque crea disagi temporanei alla circolazione stradale, anche perché Via Serena è l'arteria più importante del quartiere Case Nuove. Un quartiere interessato dai cantieri per la costruzione dell'Alta Velocità tra Verona e il bivio per Vicenza. Ed anche la realizzazione della rotonda fa parte dei lavori per la Tav. Questo cantiere è infatti necessario «per la realizzazione della galleria per il passaggio della linea ferroviaria», ha spiegato sempre il Comune via Facebook.