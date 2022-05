Lavori per la TAV sulla tratta Verona - Vicenza: cambia la circolazione dei treni

Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per la realizzazione della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Brescia – Verona – Padova, procedono come da programma. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio sarà avviata la demolizione del cavalcaferrovia di via Battaglia a Montecchio Maggiore, nella provincia berica, che interesserà la linea Verona – Vicenza e si concluderà nella prima parte del mese di giugno.

Dalle Ferrovie Italiane spiegano che le attività sono state ottimizzate per consentire di mantenere le tempistiche di realizzazione dell’opera in coerenza con il cronoprogramma definito dal Commissario di Governo, per un intervento ritenuto strategico per la mobilità del Paese e inserito tra quelli Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nella fase di programmazione dei cantieri sono state coinvolte anche le imprese ferroviarie interessate e i gestori infrastruttura delle reti ferroviarie estere confinanti.

Per consentire l’operatività dei cantieri le tratte subiranno alcune modifiche. In particolare, i treni notturni internazionali saranno deviati su percorsi alternativi con maggiori tempi di percorrenza, mentre i treni del trasporto Regionale saranno limitati e sostituiti con autobus.

Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono consultabili sui siti web delle imprese ferroviarie.