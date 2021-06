Tav Brennero-Verona, Segala: «Fine progettazione entro febbraio 2022»

Conto alla rovescia per l'Alta Velocità Verona-Brennero. Tra 270 giorni dovrà essere pronto il progetto preliminare della tratta Pescantina-Verona, il Lotto 4 del progetto Fortezza-Verona che quadruplicherà la linea ferroviaria di accesso sud alla galleria di Base del Brennero.

Procede quindi tutto come previsto dal protocollo di intesa siglato nel 2013 tra Comune di Verona e Rfi (Rete ferroviaria italiana) e aggiornato con un secondo protocollo nel 2020. Quest'ultimo, include le due novità chieste dal Comune: non alzare il livello di posizionamento dei binari e studiare la possibilità di una stazione intermedia a San Massimo per i passeggeri locali.

La certezza sui tempi progettuali permette una più efficace programmazione dei lavori ed obbliga gli enti interessati dall'infrastruttura a mantenere gli impegni presi. Per il Comune di Verona, la principale novità è la stesura del masterplan dell'area interessata, da Parona a San Massimo, sulla base del perimetro individuato da Rfi. Nel documento saranno rappresentate le aree verdi, i parchi, le infrastrutture di interesse pubblico, nonché gli interventi in grado di ricucire e riqualificare il territorio compreso tra Parona e San Massimo e migliorare il sistema di relazione urbana tra le aree ad Est e ad Ovest della linee ferroviaria che non costituirà più una barriera continua.

Proprio oggi, 8 giugno, il sindaco Federico Sboarina ha nominati i tecnici comunali dell'urbanistica e della mobilità e traffico che faranno parte del gruppo di lavoro tecnico composto dai rappresentanti di Rfi, della Regione e dei comuni coinvolti nell'opera. Inoltre, prima dell’avvio dei lavori, saranno predisposti info point e campagne di informazione rivolte alla cittadinanza e in particolare ai residenti delle aree coinvolte, a cui verrà fornito adeguato supporto.

Il tracciato inserito nel Lotto 4 passa per i territori di Pescantina e San Pietro in Cariano per poi immettersi nel territorio comunale di Verona, dove prosegue fino al raccordo con la linea Milano-Venezia. I quartieri interessati sono i centri abitati dei quartieri di Chievo, La Sorte, Croce Bianca e San Massimo. E sulla base del protocollo del 2013, il nuovo tracciato sarà realizzato per la maggior parte in affiancamento alla linea storica, mentre è previsto ex novo in zona Boscomantico, con realizzazione di un ponte sull'Adige. La stesura del progetto preliminare darà modo anche di perfezionare la soluzione alternativa del tracciato interrato da Borgo Milano a San Massimo, fortemente caldeggiata dall'amministrazione comunale per evitare cantieri su Corso Milano, salvaguardando in questo modo la viabilità esistente e le attività economiche.

Considerato che la Galleria di Base del Brennero entrerà in funzione nel 2028, si ipotizza l’avvio dei cantieri a Verona nel 2023.

«Finalmente si parte - ha commentato l'assessore alla pianificazione urbanistica Ilaria Segala - Per febbraio 2022 la prima fase della progettazione sarà completata e si potrà procedere con gli step successivi. L’importanza dell’opera in questione non si discute, per Verona questi lavori sono imprescindibili, in quanto inseriscono a pieno titolo la nostra città nel sistema Alta Velocità, con benefici per il traffico merci ma anche per i treni passeggeri. Con l'integrazione al Protocollo portiamo a casa un altro importante risultato, ovvero la stesura del Masterplan per la ricucitura dei quartieri oggi "feriti" dalle rotaie. Le linee dismesse potranno essere usate per nuove piste ciclopedonali, per infrastrutture utili a collegare più zone della città. Senza contare le nuove aree che avremo disposizione per parchi e zone verdi, in una parte della città che soffre la mancanza di tali standard. Fondamentale sarà la comunicazione ai cittadini, per la quale è previsto un info point e una campagna ad hoc per dare tutte le informazioni e il supporto necessario».