Lavori per l'Alta Velocità: cambia la viabilità alla rotonda “Rosella” della tangenziale Est

Nell’ambito dei lavori avviati dal Consorzio Iricav Due per la realizzazione del lotto Verona-Vicenza della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, sono stati programmati interventi che comporteranno la modifica della viabilità alla rotonda “Rosella” della tangenziale Est di Verona per il traffico proveniente da Montorio/Verona e diretto in autostrada A4 (chiusura della corsia esterna preferenziale della rotatoria) a partire da oggi, venerdì 8 luglio.