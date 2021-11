Demolizione di un cavalcavia in A4 per la TAV: tratto chiuso per una notte

Per consentire l'intervento del Consorzio Cepav Due per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, nella notte tra sabato 6 e domenica 7 novembre 2021 sull'autostrada A4 è prevista la demolizione del cavalcavia autostradale n° 244, al Km 250+151, nei pressi del Comune di Desenzano del Garda.

È pertanto necessaria la chiusura del tratto compreso tra i caselli di Sirmione e Desenzano (dal km 251+700 al km 244+300) dalle ore 21 di sabato 6 alle ore 6 di domenica 7 novembre. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Desenzano e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sirmione.

La società autostradale sottolinea che della chiusura sono stati informati gli enti competenti e la programmazione pianificata per ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità.

A tal proposito vengono suggeriti i seguenti itinerari alternativi:

Direzione Milano. I viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Sirmione e attraverso la S.R.11 potranno rientrare in A4 al casello di Desenzano; ·

Direzione Venezia. I viaggiatori verranno fatti uscire al casello di Desenzano e una volta convogliati nella S.R.11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Sirmione.

ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ (AV/AC) BRESCIA EST – VERONA: IL PROGETTO

I lavori, commissionati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) al Consorzio Cepav Due, si inseriscono nel progetto per la costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Brescia Est – Verona che si sviluppa per circa 48 chilometri, iniziando il percorso nel comune di Mazzano, in provincia di Brescia, sino a raggiungere il comune di Verona nel lato occidentale e la nuova interconnessione di Verona Merci. Il tracciato ferroviario attraversa le Regioni Lombardia e Veneto, 11 comuni nelle province di Brescia, Verona e Mantova (quest’ultima per le sole opere di viabilità stradale) e si sviluppa per lo più in affiancamento alle infrastrutture esistenti nel territorio, 30 chilometri circa in parallelo all’autostrada A4 e 8 chilometri circa in allineamento alla linea ferroviaria.