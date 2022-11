Per essere aggiornati sui cantieri della Tav infopoint alla stazione di Porta Nuova

È stato inaugurato ieri, 18 novembre, un nuovo punto informativo di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana, azienda del gruppo di Ferrovie dello Stato) all’interno della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova. Lo spazio è completamente dedicato agli investimenti e ai cantieri che interessano la realizzazione dell'Alta Velocità a Verona. I cittadini potranno quindi conoscere i progetti e le opere del territorio ed essere aggiornamenti tempestivamente sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete veneta e nazionale.

Al taglio del nastro erano presenti la vicepresidente e assessore a infrastrutture e trasporti della Regione Veneto Elisa De Berti, il sindaco di Verona Damiano Tommasi e il commissario di Governo e vicedirettore generale del network di infrastrutture di Rfi Vincenzo Macello.

«La comunicazione e l'informazione è fondamentale e ancora di più lo è la chiarezza delle informazioni e la loro coerenza - ha detto il sindaco Tommasi - Aspetti su cui la nostra amministrazione è molto attenta e lo sarà anche nei prossimi anni. Sono infatti in arrivo altri importanti investimenti sulla viabilità, ad esempio quelli previsti per l'Autostrada del Brennero, di cui dobbiamo andare orgogliosi perché dimostrano il nodo strategico che Verona rappresenta per il Paese. Nel contempo dovremo essere in grado di assorbire i disagi che inevitabilmente ci saranno, informando i cittadini attraverso tutte le modalità previste compresi gli incontri sul territorio. Questi lavori servono per accorciare i tempi di percorrenza da Milano, Brescia e dalle città che sono sulle linee dell'Alta Velocità. Arrivare velocemente in città per poi essere rallentati dalla mobilità interna è una contraddizione che vogliamo risolvere creando opere funzionali alla nostra città per renderla ancora più attrattiva rispetto a quello che è già. Aumentare la qualità dei nostri servizi è una sfida, per ogni cantiere che si apre c’è un dialogo quotidiano che va sostenuto, su questo siamo in linea con la volontà di Rfi di essere sul territorio anche in modo propositivo, raccontando non solo i possibili disagi ma anche la visione di ciò che queste opere rappresentano per Verona e il suo territorio».

Situato al binario 1 della stazione di Verona, l'infopoint ha l'obiettivo di dotare il territorio di un innovativo presidio informativo per condividere con tutti i benefici che le nuove opere porteranno alle comunità coinvolte e il valore in termini di trasformazione sostenibile del territorio. E l'area di Verona è interessata da numerosi interventi che miglioreranno la mobilità regionale e nazionale, fornendo la possibilità di accedere a collegamenti sempre più frequenti e veloci, riqualificando i territori attraversati.

L'ufficio informativo rientra in una visione più ampia in cui la stazione diventa un hub di partecipazione e confronto, offrendo spazi inclusivi dove il cittadino diventa parte attiva dello sviluppo infrastrutturale che interessa la città. Lo spazio espositivo è stato realizzato sulla base di un concept architettonico innovativo ed iconico finalizzato a coinvolgere ed informare attraverso un percorso immersivo ed interattivo. Pannelli informativi fissi e mobili, monitor e pareti allestiste permetteranno ai cittadini di essere sempre aggiornati. Inoltre, personale e tecnici saranno a disposizione due giorni a settimana per fornire approfondimenti e confrontarsi con il territorio.