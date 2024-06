Anche all'ateneo di Verona tasse universitarie «fuorilegge» per l'Udu

Anche l'ateneo di Verona rischia di essere tra quelli con tasse universitarie ritenute «fuorilegge» dall'Udu (Unione degli Universitari). L'associazione studentesca ha presentato martedì scorso, 4 giugno, la ricerca "Università, quanto mi costi", denunciando la presenza di almeno 11 atenei con rette superiori al limite massimo.

Un limite stabilito dalla legge, come spiegato ad Askanews da Simone Agutoli, dell'esecutivo nazionale di Udu: «Le università possono chiedere al massimo il 20% di contribuzione studentesca rispetto al finanziamento ordinario statale, come stabilito recentemente dal Consiglio di Stato che ci ha dato ragione in occasione di un importante ricorso contro l'università di Torino, condannandola a rimborsare 39 milioni di euro. Secondo una prima simulazione, sono 11 gli atenei fuorilegge: Insubria, Politecnico di Milano, Venezia Ca' Foscari, Milano Bicocca, Milano Statale, Verona, Bologna, Piemonte Orientale, Modena-Reggio Emilia, Padova e probabilmente Venezia Iuav., che raccolgono illegalmente 68 milioni di euro. E in base ad una seconda simulazione, anche altri 3 atenei (Udine, Pavia e Torino) si aggiungono alla lista, portando il totale dello sforamento a 92 milioni di euro».

Secondo la ricerca di Udu, gli universitari degli atenei pubblici pagano mediamente tra i 900 euro e i 1.000 euro di rette. E negli atenei privati la cifra sale a 3.408 euro annui. Esistono però divari tra Nord e Sud. «Le università del Nord Italia tendono a ottenere un gettito estremamente più elevato rispetto a quelle del Sud - ha dichiarato Agutoli - Si passa da una tassa media per iscritto pari a 400-500 euro per Sassari, Foggia, Napoli Orientale e Calabria fino a un massimo di 1.400-1.600 euro per Insubria, Politecnico di Milano e i due atenei di Venezia. L'ateneo con il gettito più alto percepisce una tassa media che è superiore di tre volte e mezzo quella dell'ateneo con il gettito più basso». E le entrate derivanti dalla contribuzione studentesca per gli atenei pubblici italiani si attesta intorno al miliardo e mezzo di euro. «Un dato - ha aggiunto Agutoli - che dimostra come le università dipendano in maniera preoccupante dalle tasse degli studenti per il proprio sostentamento finanziario. È inaccettabile che il governo non intervenga per garantire un'adeguata copertura finanziaria degli atenei tramite fondi pubblici».

La proposta di Udu è un modello «più equo e accessibile per la contribuzione studentesca», ha concluso Simone Agutoli, spiegando: «Il nostro obiettivo finale è quello di rendere l'istruzione universitaria completamente gratuita, finanziata dalla fiscalità generale grazie a uno stanziamento aggiunto pari a 2,2 miliardi. Solo così potremo eliminare qualsiasi barriera all'accesso e favorire un accesso alla conoscenza diffuso e democratico. Ancora oggi, se non sei esonerato per motivi reddituali o di merito, per studiare all'università subisci una tassazione molto pesante; mentre i master risultano quasi sempre inaccessibili. Chiediamo alla ministra Bernini di garantire adeguati finanziamenti e impedire gli aumenti delle tasse universitarie che stiamo vedendo in alcuni atenei».