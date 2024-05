Ridotti pernottamenti soggetti al pagamento della tassa di soggiorno

Per favorire periodi di permanenza più lunghi da parte dei turisti, Verona riduce il numero massimo di pernottamenti soggetti al pagamento della tassa di soggiorno.

Ieri, 30 aprile, la giunta comunale di Verona ha introdotto un'importante modifica al regolamento dell'imposta di soggiorno. Da luglio, si riduce il numero massimo di pernottamenti soggetti al pagamento della tassa dagli attuali 5 a 4 giorni. E la soglia massima dei 4 giorni sarà applicata anche ai soggiorni con durata di 30 giorni senza interruzioni, che siano a cavallo di due mesi contigui, e quando il soggiorno sarà effettuato in due o più strutture. «Il turismo a Verona rappresenta una realtà economica importante, che avvantaggia numerose e diverse realtà cittadine - ha commentato l'assessora ai tributi Luisa Ceni - Per questo diventa sempre più importante trovare i giusti compromessi e venire così incontro alle necessità e alle richieste avanzate da tutta la filiera del turismo. La riduzione delle giornate di pagamento della tassa va nella direzione di accrescere il periodo di soggiorno di quanti ogni anno scelgono la nostra città come meta delle vacanze».

Il Comune ha trovato dunque questo compromesso dopo aver aumentato l'imposta di soggiorno per mitigare gli aumenti alla tassa sui rifiuti. Ma la riduzione del numero di pernottamenti soggetto alla tassa non è la sola novità introdotta ieri. Fra le modifiche al regolamento c'è anche l’introduzione del sistema informatico comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno a cui devono essere registrate le struttura di pernottamento. Dopo la validazione dei dati da parte dell'ufficio imposta di soggiorno, i gestori accederanno al sistema per gli adempimenti previsti con lo Spid o con la Carta d'identità elettronica. La registrazione del gestore e dei dati della nuova struttura nel portale informatico comunale dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività stessa e comunque entro la data di scadenza per la comunicazione e il riversamento trimestrale successivi all’inizio attività.

E sempre da luglio entreranno in vigore le nuove tariffe. Per alberghi e hotel, campeggi, camping e villaggi turistici, agriturismi e agricampeggi, la nuova tariffazione oscillerà tra 1,5 e 5 euro. Per alloggi turistici, bed e breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e case vacanze, le tariffe oscilleranno da 2 a 5 euro. Per locazioni turistiche sarà di 3,5 euro. E riduzioni del 20% saranno applicate a ospiti con età superiore ai 70 anni, giovani con età compresa tra 15 e 25 anni e componenti di gruppi composti da più di 25 persone.