Dalla Liberazione fino ad oggi: aggiornata la targa che ricorda tutti i sindaci di Verona

I sindaci di Verona dalla Liberazione fino all’attuale Amministrazione Tommasi. Oltre 70 anni della storia politica democratica della città scaligera, dai primi difficili mesi del dopo guerra ai giorni nostri. A darne memoria la targa, preparata dall'Associazione Consiglieri Emeriti, affissa nell’atrio di Palazzo Barbieri, che mercoledì mattina è stata inaugurata dopo l’intervento di aggiornamento effettuato per inserire la data di fine mandato dell’ex sindaco Federico Sboarina e quella di inizio di Damiano Tommasi.

Presenti il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente dell’Associazione Consiglieri Emeriti Silvano Zavetti e i consiglieri emeriti Carlo De’ Gresti, Francesca Tamellini e Giorgio Gabanizza.

«Questa targa è un simbolo importante – ha spiegato il sindaco – che ha come obiettivo quello di valorizzare la storia amministrativa del nostro Comune e gli uomini e le donne che ne hanno definito lo sviluppo fino ai giorni nostri, con il loro lavoro. Apprezzo molto l’impegno della memoria portato avanti dell’Associazione Consiglieri Emeriti e questa targa mi ricorda la grande responsabilità a cui sono stato chiamato e l’importanza del nostro servizio per la comunità».

I SINDACI DI VERONA - Il presidente Zavetti ha illustrato al sindaco una breve cronistoria dei principali passaggi che hanno definito la storia politica del Comune di Verona. Dalla figura di alto valore morale di Aldo Fedeli, il sindaco della Ricostruzione, sotto la cui guida nel 1946 per la prima volta compaiono in Giunta comunale anche due donne, Marina Bortolani e Maria Zeni Fracastoro. Una scelta coraggiosa, se si pensa all’epoca quello femminile non era ancora contemplato come elettorato con diritto al voto politico in Italia. E, ancora, il ricordo si sofferma sulla figura di Giovanni Uberti, il sindaco dei p overi, come viene ricordato, la cui tenacia e capacità di azione ha definito la rinascita dell’intera città.

Sono seguiti, Giorgio Zanotto dal ‘56 al ‘65 e Renato Gozzi dal ’65 al ’70. Tra il ’70 e il ’75 si entra nel quinquennio dei due Sindaci, iniziato sotto la guida di Carlo Delaini dal ’70 al ’71, sostituito da Leonzio Veggio dal ’71 al ’73, per poi concludersi con Delaini dal ’73 al ’75.

Dal ’80 al ’90 Verona è guidata da Gabriele Sboarina, che al termine del decennale amministrativo viene sostituito da Aldo Sala, in carica dal ’90 al ’93, a cui subentra nel 1993 Enzo Erminero rimasto in carica fino al 1° dicembre di quell’anno a causa del commissariamento del Comune durato fino alle elezioni del giugno 1994.

Sono quindi seguiti: Michela Sironi dal 1994 al 2002, Paolo Zanotto dal 2002 al 2007, Flavio Tosi dal 2007 al 2017 e Federico Sboarina dal 2017 al 2022.