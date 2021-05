Consegnata al rider Michele anche la targa di ringraziamento della sua Circoscrizione

«Per dare rilevanza al suo gesto di altruismo, in una giornata in cui un'altra donna in Italia è stata vittima di violenza, abbiamo scelto di organizzare questo momento nei pressi della panchina rossa contro la violenza sulle donne», spiega la presidente Elisa Dalle Pezze

La vicenda di Michele Dal Forno ha coinvolto l'intera città di Verona, ma lui è un ragazzo che vive, lavora e frequenta il quartiere di Ponte Crencano. È per tali ragioni che il Consiglio dei parlamentino ha voluto dare un personale riconoscimento al rider veronese che, sul suo volto, porta i segni del gesto di coraggio per il quale gli è anche stata consegnata la medaglia della città. Così, quest'oggi, lunedì 3 maggio, in piazza Righetti a Quinzano di fronte alla sede della sua Circoscrizione di appartenenza gli è stata consegnata una targa di ringraziamento.

Elisa Dalle Pezze, presidente della Seconda Circoscrizione ha spiegato: «Con le colleghe e i colleghi della Circoscrizione abbiamo portare il nostro segno di stima e riconoscenza, come sottolinea la targa, per non aver voltato lo sguardo di fronte ad una giovane donna in difficoltà. Per dare rilevanza al suo gesto di altruismo, in una giornata in cui un'altra donna in Italia è stata vittima di violenza, abbiamo scelto di organizzare questo momento nei pressi della panchina rossa contro la violenza sulle donne. Sono fatti che a volte ci sembrano così lontano, ma che la storia di Michele ci ricorda che posso avvenire anche nei nostri quartieri, nelle strade o tra le mura domestiche. Con l’insorgere dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 sono aumentati i casi di violenza di genere, tanto che le Nazioni Unite stanno parlando di "pandemia ombra", così come le segnalazioni che arrivano anche in Circoscrizione di risse tra giovani, piccoli atti di vandalismo nei quartieri, assembramenti non autorizzati con abbandono di rifiuti sulle nostre colline e nel Parco dell'Adge. Il momento di oggi non è solo per Michele, ma soprattutto con Michele per trasmettere assieme a lui un forte messaggio di richiamo al senso civico e al rispetto per tutte le persone che poi si traduce nel rispetto dei luoghi dove viviamo».

La targa della Seconda Circoscrizione

Ad intervenire è stata anche Beatrice Bertagnoli, coordinatrice della Commissione Sicurezza: «Come Circoscrizione abbiamo ritenuto importante assegnare questo encomio a Michele che non ha esitato a mettere a repentaglio la propria vita, affermando, il giorno successivo, che lo avrebbe rifatto senza esitazione dimostrando grande altruismo. Dall'inizio del nostro mandato non abbiamo riscontrato problemi di sicurezza e fatti così gravi». La presidente Auser Quinzano, Orietta Castellani, a sua volta ha aggiunto: «Auser Quinzano ha proposto alla Circoscrizione Seconda di realizzare anche a Quinzano una panchina rossa contro la violenza sulle donne che abbiamo inaugurato il 25 novembre scorso in occasione della Giornata internazionale. Abbiamo scelto la piazza del paese, di fronte alla sede delle istituzione, e nei pressi della fermata dell'autobus per sensibilizzare la comunità ad un tema così delicato, il cui significato è sempre bene rinnovare e trasmettere, in particolare, alle giovani generazioni». Alla consegna della targa erano presenti anche i consiglieri Barbagallo, Barbieri, Pighi, Zerman e Paolo Padovani, Presidente della Polisportiva Borgo Trento, squadra in cui ha giocato Michele, e che riunisce attraverso il calcio ragazzi, famiglie e allenatori mettendo in risalto la voglia di stare assieme e la solidarietà.