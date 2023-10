Per i 150 anni dalla morte di Marcantonio Bentegodi è stata inaugurata una targa sulla casa dove visse il mecenate veronese

Mancava un tassello importante per celebrare i 150 anni dalla morte di Marcantonio Bentegodi e nella giornata di venerdì quel tassello è stato riempito. È stata infatti inaugurata una targa apposta sulla facciata della casa in cui nacque e visse il benefattore della nostra città, a Palazzo Pindemonti Ongania Bentegodi, in via Leoncino, 5, di proprietà della famiglia Montenovesi.

«In questa casa nacque, visse e morì Marcantonio Bentegodi (Verona 1818 - 1873) munifico benefattore e promotore dell’Istruzione e dello Sport a Verona. Il Comune di Verona e la Fondazione Bentegodi riconoscenti posero nel 150° anniversario della morte – 2023».

Così recita la dicitura, a sottolineare ancora una volta quanto il lascito spirituale e materiale di Bentegodi abbia da sempre un ruolo fondamentale per la vita della comunità veronese. «Una targa - sottolineano dal Comune di Verona - che da oggi è impressa nella memoria di tutti e che lo sarà sicuramente anche nelle foto di veronesi e turisti a passeggio in via Leoncino, che potranno così scoprire dove visse il mecenate veronese e conoscere come il suo nome sia da sempre fortemente legato a Verona».

Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del Consiglio comunale Stefano Vallani, il presidente della prima circoscrizione Lorenzo Dalai, per Fondazione Bentegodi il presidente Giorgio Pasetto e Claudio Toninel, per l’associazione Consiglieri emeriti il presidente Silvano Zavetti con alcuni ex consiglieri, per la Commissione per le onoranze nei Pantheon "Ingenio Claris" e "Beneficis in patriam" del Cimitero monumentale di Verona la presidente Francesca Tamellini, Matteo Fabris e Valeria Rainoldi: «Quella di oggi è un’ulteriore tappa nell'anno di iniziative svolte in città, tra cui percorsi dedicati che hanno potuto portare i cittadini a riscoprire la figura di Marcantonio Bentegodi. Lo celebriamo con l’apposizione di una targa che ci permette di conoscere uno dei luoghi nei quali visse fin da bambino contribuendo a far diventare Verona una città meravigliosa. Un momento di festa e di ricordo di una figura a cui dobbiamo molto, perché attraverso la sua importante donazione ha pensato alle generazioni future, un esempio per tutti. Ringrazio quanti hanno saputo dare vigore a questa figura promuovendone il ricordo durante tutto questo 2023».

Il presidente Giorgio Pasetto ha infine aggiunto: «L’esercizio della memoria è un aspetto fondamentale perché spesso si dimentica il passato ripetendo gli stessi errori, vivendo alla giornata e guardando al futuro. Ringrazio chi si è adoperato quest’anno per valorizzare la figura di una persona molto importante per Verona. Come Fondazione - ha concluso Pasetto - cerchiamo diffondere il messaggio laico di Marcantonio Bentegodi attraverso l’attività fisica e sportiva dei giovani e non solo».