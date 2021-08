Tar Veneto sospende pre-apertura della caccia alla tortora dell'1 e 2 settembre

È stato pubblicato venerdì scorso, 13 agosto, il decreto cautelare con cui il Tar del Veneto ha accolto il ricorso della Lega Abolizione Caccia (Lac) ed ha sospeso la caccia da appostamento alla tortora.

Il calendario venatorio approvato dalla Regione Veneto aveva previsto per le giornate dell'1 e del 2 settembre la cosiddetta "pre-apertura", cioè l'anticipazione in deroga degli abbattimenti della tortora, una specie migratrice che registra un preoccupante decremento, secondo la Lac. Una pre-apertura che non avrebbe rispettato gli inviti giunti dal Ministero della transizione ecologica. Da Roma, infatti, era stato chiesto a tutte le Regioni di non autorizzare la caccia alla tortora nella prima decade di settembre, periodo di picco della migrazione post-riproduttiva. Il tutto in attesa di un piano nazionale di gestione della specie comprendente anche piani di miglioramento ambientale.

«Una vittoria per tutti i veneti che amano la natura - ha commentato il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni - Ancora prima che la Regione approvasse il nuovo calendario venatorio avevamo chiesto al presidente della Regione Luca Zaia e all'assessore alla caccia Cristiano Corazzari di recepire le indicazioni dell'Ispra, fra cui quella di evitare la caccia alla tortora selvatica con apposite giornate di preapertura già dai primi giorni di settembre. Zaia poteva evitare questa figuraccia se solo avesse ascoltato le nostre richieste. Ha invece approvato un calendario sotto la dettatura delle associazioni venatorie, preferendo assecondare la loro ingordigia, dato che nemmeno con la crisi ambientale e climatica e con il pianeta in fiamme vogliono rinunciare a sparare a specie in declino oggi seriamente minacciate dai cambiamenti climatici, consumo del suolo, agricoltura intensiva, uso massiccio di pesticidi e inquinamenti di aria e acqua».