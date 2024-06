«Messa la parola fine sul progetto Sistema delle Tangenziali Venete»

Se non ci saranno un ricorso e un ribaltamento della sentenza in Consiglio di Stato, si è chiusa felicemente per i comuni dell'Est Veronese la vicenda giudiziaria del Sistema delle Tangenziali Venete (Sitave), progetto di finanza presentato da due imprese per unire le tangenziali di Verona, Vicenza e Padova. Come spiegato dal sindaco di Soave Matteo Pressi: «Il Tar del Veneto, con una importante sentenza, ha messo la parola fine sul progetto Sitave, che avrebbe portato alla costruzione di un enorme viadotto alle porte di Soave, vicino alla località Fornace, distruggendo di fatto le abitazioni di 25 famiglie soavesi. Una possibile devastazione del nostro territorio che da quattordici anni pendeva come una spada di Damocle sulla nostra cittadina».

La giustizia amministrativa ha dunque bloccato l'opera proposta dalle imprese Mantovani e Pizzarotti per sgravare dal traffico la A4. Il progetto prevedeva nel Veronese la costruzione di un viadotto in affiancamento all'autostrada, alto oltre 20 metri, che partiva da Peschiera del Garda e arrivava fino al confine con la provincia di Vicenza. Una strada a pedaggio che avrebbe modificato il paesaggio all'ingresso di Soave. E per questo il Comune della città murata insieme a quello di San Bonifacio dal 2010 si è impegnato nel contrastare il progetto, ritenendolo pericoloso per le bellezze naturali e paesaggistiche.

«La mia amministrazione ha seguito la vicenda da vicino, sia sul piano politico che giudiziario, guardando con interesse all’importante lavoro portato avanti dalla Regione Veneto per ottenere la pronuncia di definitivo stop al progetto», ha aggiunto Pressi, ringraziando il presidente della Regione Luca Zaia e la sua vice Elisa De Berti.