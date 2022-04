«Migliaia di visitatori hanno scelto Verona per il fine settimana pasquale»

Il fine settimana di Pasqua è cominciato con tanti visitatori a Verona. Il capoluogo è stato scelto come meta da migliaia di turisti e questo ha fatto esultare il sindaco Federico Sboarina. «Ci stiamo riprendendo quello che questi due anni ci hanno tolto», ha commentato il primo cittadino.

Il bel tempo è il ponte pasquale hanno spinto turisti italiani e stranieri verso Verona. Nei parcheggi Cittadella, Arena, Arsenale ed Isolo i posti si sono esauriti presto e per decongestionare il traffico sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale, prendendo anche la decisione di chiudere Corso Porta Nuova. E le file si sono ripetute anche agli ingressi dell'Arena, della Casa di Giulietta e degli altri siti di attrazione turistica cittadina.

Piccoli sopportabili disagi in un sabato che ha fatto lavorare tante attività del centro e che ha visto riempirsi quasi del tutto gli alberghi. La benzina del turismo torna dunque a far girare il motore economico della città e di questo non può che gioire il sindaco Sboarina, che sul Facebook ha scritto: «C'è chi descrive Verona come una città ferma e con scarse presenze turistiche, ma la realtà lo smentisce clamorosamente. Migliaia di visitatori hanno scelto la nostra città per il fine settimana pasquale. Con le prime giornate di sole estivo, persone da tutto il mondo vengono ad ammirare le nostre bellezze. Ci stiamo riprendendo quello che questi due anni ci hanno tolto».