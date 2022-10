Turisti, visitatori e tifosi: a Verona parcheggi esauriti e viabilità modificata

Come ieri, forse anche più di ieri. Al ponte di Ognissanti si è aggiunta anche la partita tra Hellas Verona e Roma e il risultato è che anche oggi, 31 ottobre, il capoluogo è pieno di turisti e visitatori.

In Via Cappello, questa mattina, si è formata una doppia fila di coloro che volevano entrare nel Cortile e nella Casa di Giulietta. Ed ha dovuto aspettare in coda anche chi voleva visitare l'Arena in Piazza Bra.

E alcune code si sono formate anche nelle strade del centro di Verona. I parcheggi sono esauriti in mattinata e la polizia locale ha dovuto chiudere gli accessi a Corso Porta Nuova. «Evitate la zona Cittadella per possibili code e rallentamenti», è l'avvertimento degli agenti scaligeri.

Infine, tra i turisti ci sono anche i tifosi della Roma che sono giunti in città per il match di Serie A che comincerà alle 18.30. Anche per questo, il Comune ha istituito una temporanea Ztl nel quartiere Stadio. La zona a traffico limitato sarà in funzione dalle 16.30 alle 19.15 nell'area racchiusa da Via Camuzzoni, Via San Marco, Via Sogare, Diramazione T4-T9 - Via dello Sport e Via Albere.