Tangenziale sud a Villafranca, aggiudicati i lavori di completamento: al via nel 2024

«Con l’aggiudicazione dei lavori di completamento della Tangenziale Sud di Villafranca, nel tratto compreso tra via Sant’Eurosia e la SR 62 “Grezzanella”, diamo concretamente avvio alla realizzazione di un collegamento strategico per il territorio. Un’altra promessa che siamo riusciti a mantenere per risolvere criticità che si protraevano da troppi anni e migliorare la fruizione di uno dei principali nodi viabilistici dell’ovest veronese, riducendo i tempi di percorrenza e convogliando il traffico pesante su un’arteria dedicata».

Lo ha detto la vicepresidente della Regione del Veneto e assessore alle Infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, con riferimento al provvedimento con il quale Veneto Strade, stazione appaltante per conto della Regione, ha aggiudicato i lavori di completamento della Tangenziale Sud di Villafranca al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sitta Srl con sede a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.

«Grazie all’intervento, che vede un investimento complessivo di 35.100.000 euro, andiamo ad aumentare la sicurezza e il livello di fluidità della viabilità della zona – ha precisato la Vicepresidente –, alleggerendo il traffico stradale nei Comuni di Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Sommacampagna e Mozzecane, sui quali gravitano importanti direttrici stradali quali la SS 62 “della Cisa”, la SP 24 “del Serraglio”, la SP 26 “Morenica”, la SP 52 “del Molinetto” e la SP 53 “delle Salette”. La soluzione progettuale individuata per l’intervento prevede la realizzazione della variante attraverso un sotto attraversamento della linea ferroviaria Verona-Mantova, in collegamento con la rotatoria della SR 62.

L’intervento è finanziato dalla Regione del Veneto e rappresenta uno dei progetti bandiera – ha concluso De Berti –. Il cantiere prenderà il via ad inizio 2024 e si protrarrà per 980 giorni. Per tutti coloro che hanno messo in dubbio la nostra parola sulla volontà di realizzare l’opera, il provvedimento di aggiudicazione mette tutti a tacere, smentendo, di fatto, le polemiche di quanti hanno parlato, fino a qualche giorno fa, di promesse non mantenute. Ed ora avanti con l’ennesima opera infrastrutturale strategica che siamo riusciti a mettere in campo a beneficio del territorio».