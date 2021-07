Tangenziale Sud di Villafranca, accordo di programma tra Provincia e Comune

È stato firmato oggi, 29 luglio, l'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Villafranca per la realizzazione della Tangenziale Sud di Villafranca come collegamento con la Strada Provinciale 24, detta del Serraglio. Alla firma dell'accordo sono intervenuti il presidente della Provincia Manuel Scalzotto, il sindaco di Villafranca Roberto Dall'Oca e il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Francesco Arduini.

Il documento illustra competenze e ruoli delle due amministrazioni per la progettazione e la costruzione della nuova arteria lunga tre chilometri e dal valore complessivo di 12,72 milioni di euro, di cui 6,6 sostenuti dalla Provincia.

Lo schema prevede la suddivisione in tre stralci. Il primo, compreso tra l'attuale SP 24 e la strada comunale Via Porta, contempla la realizzazione di due rotatorie e delle relative controstrade da adibirsi a percorsi ciclo-pedonali e al passaggio dei mezzi diretti ai fondi agricoli, un nuovo ponte sul fiume Tione e due sottopassi ciclabili, uno in corrispondenza dell'attraversamento del fiume e uno sull'attuale percorso lungo Via Porta. Il costo complessivo sarà di 5,35 milioni di euro. Il secondo stralcio, dal valore di 4,28 milioni di euro, proseguirà verso la strada comunale La Levà. Anche in questo tratto sono previste due rotatorie in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità esistente. Il terzo e ultimo stralcio (3,12 milioni di euro), per il collegamento di Via Fantoni con l'attuale Strada Regionale 62 della Cisa, andrà coordinato con le tempistiche della realizzazione del secondo stralcio della Strada Regionale Grezzanella.

Il Comune sarà stazione appaltante e avvierà gli espropri, mentre la Provincia verificherà i progetti definitivi ed esecutivi dei tre stralci.

«Una parte rilevante della nostra provincia, Verona e un’area della pianura, sarà strategica per lo sviluppo infrastrutturale e logistico italiano ed europeo, ad esempio lungo la direttrice del Brennero dove sono in corso i cantieri per il tunnel ferroviario - ha commentato Scalzotto - L'obiettivo che ci dobbiamo porre, a livello locale e in un’ottica di area vasta, è creare alternative al passaggio nei centri urbani del traffico merci e pendolare che percorre le principali tratte viabilistiche nel nostro territorio. Per il Villafranchese la tangenziale avrà essenzialmente questo scopo e siamo già al lavoro con altri Comuni per trovare soluzioni come quella a cui oggi diamo ufficialmente il via».

«In questo progetto è evidente il peso che possono avere ancora le Province per risolvere, con i Comuni, nodi complessi della viabilità di intere aree - ha aggiunto Dall'Oca - L'ottima collaborazione tra gli uffici e la volontà politica nel realizzare l'opera si manifesta oggi in questo accordo. Entro novembre avvieremo l'iter per il progetto definitivo/esecutivo e per ottobre del prossimo anno intendiamo iniziare i cantieri per il primo e secondo stralcio».