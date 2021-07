Carreggiate chiuse a turno in Tangenziale Sud, per quattro notti di lavori

Per lavori di rimozione portali a cavalletto al Km 5+330 e al Km 7+050, la carreggiata Est (direzione Verona Est) della Tangenziale Sud di Verona sarà chiusa al traffico per due notti e precisamente dalle ore 22 di lunedì 19 alle ore 6 di martedì 20 luglio, nel tratto compreso tra l’uscita n.5 bis Vigasio ZAI (con divieto di entrata in tangenziale per il traffico diretto a Verona Est) e l’uscita n.4 Borgo Roma. Dalle ore 22 di martedì 20 alle ore 6 di mercoledì 21 luglio, chiuderà invece nel tratto compreso tra l’uscita n.5 bis Vigasio ZAI (con divieto di entrata in tangenziale per il traffico diretto a Verona Est sia da Vigasio che da Via Forte Tomba e da Cà di David) e l’uscita n.3 Transpolesana.

Successivamente, e sempre per lavori di rimozione portali a cavalletto al Km 7+400 e al Km 2+290, toccherà alla carreggiata Ovest (direzione Verona Nord) chiudere al traffico per due notti, precisamente dalle ore 22 di mercoledì 21 alle ore 6 di giovedì 22 luglio, nel tratto compreso tra l’uscita n.2 S. Martino Buon Albergo (con divieto di entrata in tangenziale per il traffico diretto a Verona Nord) e l’uscita n.3 SS 434 Transpolesana, e dalle ore 22 di giovedì 22 alle ore 6 di venerdì 23 luglio, nel tratto compreso tra l’uscita n. 5 bis Via Esperanto -ZAI (con chiusura dell’ingresso in tangenziale per il traffico diretto a Verona Nord e proveniente da Bricoman e da strada La Rizza) e l’uscita n.6 Alpo ZAI.

In caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori saranno eseguiti nei giorni successivi.