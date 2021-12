Lavori in Tangenziale Sud: tratto chiuso per tre notti in direzione di Verona Est

A causa dei lavori di rimozione del flesso dal Km 5+500 al Km 13+500, la carreggiata Est della Tangenziale Sud di Verona (direzione Verona Est) sarà chiusa al traffico dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo nelle notti di lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 dicembre. Il tratto interessato è quello compreso tra le uscite n. 4 (Borgo Roma) e lo svincolo di Campalto, con conseguente chiusura dell’ingresso in tangenziale per il traffico diretto a Vago/Vicenza delle entrate n. 4 (Borgo Roma), n. 3 (SS 434) e n. 3 bis (SS 434).

In caso di condizioni atmosferiche avverse i lavori verranno prolungati anche alla notte successiva.