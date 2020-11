Tangenziale Sud, lo svincolo di Vago di Lavagno chiude per lavori fino al 2023

Per lavori di costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 dell’autostrada A4, in corrispondenza del cavalcaferrovia della linea ferroviaria Milano-Venezia, e per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona, nel Comune di San Martino Buon Albergo a partire da mercoledì 2 dicembre 2020, e per circa 30 mesi consecutivi, il traffico autostradale sarà regolato su tre corsie di larghezza ridotta per ciascun senso di marcia mentre la Tangenziale Sud di Verona, limitatamente al tratto terminale di circa 1700 metri compreso tra gli svincoli con la SP 38 Porcilana e lo svincolo con la SR 11, verrà interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia per circa 28 mesi.

Durante l’intero periodo di chiusura del tratto terminale della Tangenziale Sud di Verona, a partire dalle ore 22 di mercoledì 2 dicembre 2020, verranno istituiti percorsi alternativi che consentiranno un agevole accesso tramite la vicina SP 38 Porcilana. Fino al 14 maggio 2023 non sarà dunque possibile prendere in entrata o in uscita lo svincolo di Vago di Lavagno della tangenziale.

ATTENZIONE ALLE DATE! LA SOCIETA’ AUTOSTRADE A4 COMUNICA CHE, PER LAVORI DI RIFACIMENTO, CHIUDERA’ L’ENTRATA E USCITA... Pubblicato da Comune di Lavagno su Mercoledì 25 novembre 2020

AUTOSTRADA - Per lavori di demolizione del cavalcavia n. 233 al Km 239+009 a seguito dei cantieri avviati dal Consorzio CepavDue per la realizzazione del Lotto Brescia-Verona della Linea Ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia, in A4 in entrambe le careggiate tra i caselli di Brescia Est e Desenzano (dal km 244+350 al Km 228+660), verrà chiuso il tratto autostradale dalle ore 20 di sabato 28 novembre alle ore 6 di domenica 29 novembre 2020.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Brescia Est e una volta convogliati nella SR 11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Desenzano. Similmente i viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Desenzano e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Brescia Est. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Brescia Est e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Desenzano.