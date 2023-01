Riapre lunedì, in anticipo di tre mesi, il tratto finale della tangenziale sud di Verona

Verrà riaperta al traffico lunedì 23 gennaio, dalle ore 8.30, la tangenziale sud di Verona nel tratto compreso tra gli svincoli con la Sp38 Porcilana e lo svincolo con la Sr11, nel Comune di San Martino Buon Albergo.

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova dunque annuncia l’apertura con circa tre mesi di anticipo rispetto all’iniziale previsione dello svincolo del Vago: il cantiere infatti è stato completato in 25 mesi e non in 28 come inizialmente previsto.

Il cantiere ha riguardato il raddoppio della sezione stradale della tangenziale sud di Verona, sempre nel Comune di San Martino Buon Albergo, che ora passa da una a due corsie per senso di marcia, permettendo un deciso miglioramento della viabilità locale.

In collaborazione con le realtà locali, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spiega di aver operato in questi mesi per ridurre al minimo i disagi dovuti all’impatto del cantiere sulla viabilità della zona e promuovendo, prima e durante l’esecuzione dei lavori, le migliori iniziative utili a ridurre i disagi legati alla viabilità locale.