Tangenziale Sud, dopo due anni di lavori riaperto lo svincolo di Vago

Gli automobilisti veronesi hanno tre occasioni per far festa oggi, 23 gennaio. Tre infatti sono le novità viabilistiche che renderanno più fluido il traffico, soprattutto a est di Verona.

La prima novità è già stata salutata a suon di clacson alle 8.30 di questa mattina. Dopo due anni di lavori è stato riaperto lo svincolo della Tangenziale Sud a Vago di Lavagno. Una riapertura arrivata in anticipo di tre mesi rispetto a quanto preventivato e che pone fine ai disagi creati nelle strade usate per deviare il traffico, in particolare a San Martino Buon Albergo. Nel tratto interessato dai lavori, la Tangenziale Sud è stata raddoppiata e questo permetterà una circolazione più fluida dei veicoli.

Gli altri due appuntamenti saranno nel pomeriggio a Verona. Dopo essere rimasto chiuso a causa dei lavori per la Tav, alle 14 di oggi riaprirà il sottopassaggio di Via Porto San Michele. Mentre alle 15.30 sarà inaugurata la rotatoria di Viale Venezia in corrispondenza del Lidl.