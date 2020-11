Notti di lavori in tangenziale sud: chiuso al traffico il tratto interessato

Per lavori di posa delle nuove barriere di sicurezza e rimozione portali a cavalletto, la carreggiata ovest (direzione Verona Sud) della Tangenziale Sud di Verona sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’interconnessione con la SS 434 Transpolesana fino all’uscita n.5 bis (Bricoman) nelle notti di martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre 2020, dalle ore 20 alle ore 6.

Contemporaneamente verranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Verona della SS 434 Transpolesana e lo svincolo di entrata sempre per la città dell’uscita n.5 (Borgo Roma) della Tangenziale Sud di Verona.