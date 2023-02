Tratti della tangenziale sud chiusi per due notti a causa dei lavori stradali

Per due notti di questo inizio settimana, una per ogni senso di marcia, un tratto della tangenziale sud di Verona verrà chiuso al traffico per consentire lavori sulla pavimentazione.

Si parte con la carreggiata ovest (direzione Verona Nord), dove verrà chiuso il tratto compreso tra l’uscita n.2 San Martino Buon Albergo e l’uscita n.3 SS 434 Transpolesana, dal km 13+500 al km 7+200, a partire dalle ore 21 di martedì 21, fino alle ore 6 di mercoledì 22 febbraio.

Durante l'intervento, i viaggiatori provenienti da Vago e diretti a Verona Nord verranno fatti uscire a San Martino Buon Albergo.

Successivamente sarà chiuso il tratto in carreggiata est (direzione Vago-Vicenza) compreso tra l’uscita n.5 bis ZAI e l’uscita Campalto, dal km 4+800 al km 13+500, questo dalle ore 21 di mercoledì 22 alle ore 6 di giovedì 23 febbraio.

I viaggiatori provenienti da Verona Nord e diretti a Vago/Vicenza verranno fatti uscire dalla tangenziale all’uscita n.5 bis ZAI. Durante i lavori verranno chiusi gli svincoli di ingresso in direzione Vago-Vicenza dell’uscita 5bis ZAI, uscita 4 Borgo Roma e uscite 3 e 3bis della 434 Transpolesana.

Mozzecane

La Provincia di Verona invece ha comunicato le seguenti limitazioni lungo la viabilità provinciale nel territorio di Mozzecane: