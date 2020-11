Tangenziale Sud, chiusura dello svincolo di Vago: cercasi soluzioni alternative

Oggi, lunedì 30 novembre, presso la sede della Provincia di Verona, si è tenuto un incontro per approfondire il tema della chiusura per lavori dell’uscita di Vago di Lavagno sulla tangenziale Sud ad opera della proprietaria della strada, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa.

Alla riunione hanno partecipato i sindaci di Lavagno e San Martino Buon Albergo, Marco Padovani e Franco De Santi, i funzionari della Provincia e il responsabile Area Esercizio dell’ente autostradale.

Obiettivo del confronto: individuare alternative che evitino la potenziale congestione delle strade provinciali, regionali e comunali dell’area in seguito alla chiusura dello svincolo.

La società autostradale si è resa disponibile a vagliare eventuali diverse soluzioni rispetto a quanto ad oggi programmato. Un secondo incontro, sempre presso la sede della Provincia, è già stato pianificato per martedì pomeriggio.

«La chiusura in entrata e in uscita della tangenziale a Vago per un così lungo periodo avrebbe ripercussioni pesantissime sul traffico non solo dei nostri comuni, ma anche delle valli di Mezzane e Illasi e, in generale, sull’est veronese – hanno spiegato i sindaci De Santi e Padovani –. Oggi, con il supporto della Provincia, abbiamo dettagliato le istanze del territorio per ottenere garanzie su una soluzione che sia il meno impattante possibile».