Causa lavori per la Tav, viene chiusa per una notte la Tangenziale Sud

Chiusa una notte per lavori la Tangenziale Sud di Verona.

Per consentire le lavorazioni avviate dal consorzio Iricav Due utili alla costruzione della nuova linea ferroviaria AV/AC Verona – Vicenza, le carreggiate verranno chiuse in entrambi i sensi di marcia dal Km 13+500 al Km 16+500 a partire dalle ore 23 di sabato 1 fino alle ore 5 di domenica 2 giugno.

I viaggiatori provenienti da Verona Sud e diretti a Vicenza dovranno uscire a Verona Est; contemporaneamente verranno chiusi gli accessi in Tangenziale Sud sia da Verona Est che da Vago.

La Provincia di Verona invece ha comunicato l'istituzione del senso unico alternato di circolazione e del limite di velocità a 30 chilometri orari, in corrispondenza di un ponte al chilometro 10 della Sp 37 “del Soave”, nel comune di Lavagno. Le limitazioni sono necessarie per garantire la sicurezza sul tratto, dove un guard rail è stato danneggiato da un mezzo in transito. La Provincia avvierà a breve le procedure per gli interventi di sostituzione della barriera stradale.