Punti tamponi di Verona, si può accedere con l'impegnativa del medico

Novità ai punti tamponi dell'Ulss 9 Scaligera. L'accesso è stato esteso alle persone che si presenteranno con impegnativa del proprio medico curante, prenotando tramite l'app disponibile sul sito web dell'azienda socio-sanitaria per garantire i corretti flussi ed il distanziamento. L'accesso senza prenotazione potrà non essere garantito.

Per accedere ai punti tamponi della provincia, i cittadini che devono eseguire il tampone dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento e avere con sé, oltre all'impegnativa, la tessera sanitaria.

Le sedi in cui si possono effettuare i tamponi sono:

A Verona: Fiera, padiglione 10, ingresso E; all'ospedale di Marzana, con ingresso a fianco della portineria; all'ospedale di Borgo Trento, padiglione 11 (sul sito dell'azienda ospedaliera sono disponibili tutte le informazioni utili e il link per le prenotazioni).

A Bussolengo: centro polifunzionale di Via Dalla Chiesa.

A San Bonifacio: ospedale Fracastoro, piano terra, Aula 1.

A Legnago: ospedale Mater Salutis, accesso dal lato del pronto soccorso.

A Isola della Scala: centro sanitario polifunzionale (ex pronto soccorso).

A Malcesine: sala riunioni dell'ospedale vicino al punto di primo intervento.

A Caprino Veronese: centro sanitario polifunzionale di Caprino Veronese (attualmente ad accesso diretto senza prenotazione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 11 alle 14.

Discorso diverso per i medici di medicina generale che si sono resi disponibili all'esecuzione dei tamponi rapidi. Questi medici li effettueranno ai loro assistiti nei propri ambulatori e questo fornirà un prezioso aiuto.