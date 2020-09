Tamponi a studenti e personale scolastico: ecco l'app per le prenotazioni

Per migliorare l’accessibilità ai punti tampone della provincia ed evitare code e assembramenti, l’Azienda Ulss 9 Scaligera ha sviluppato una nuova app per permettere a studenti e personale scolastico delle scuole di ogni ordine e grado di prenotare i tamponi per la verifica della positività o meno al Covid-19. Il nuovo applicativo sarà attivo dal tardo pomeriggio di mercoledì 23 settembre sul sito dell’Ulss 9, accessibile dalla sezione “Riapertura delle scuole”. Si raccomanda di riportare nella prenotazione il numero di cellulare e l'indirizzo e- mail, per ricevere il promemoria con indicati sede e orario del tampone.

I punti dove effettuare il tampone rapido, dalle ore 8 alle ore 10, sono:

Caserma Pianell, via Carmelitani Scalzi, Verona (tutti i giorni).

Centro Polifunzionale di Bussolengo, via Dalla Chiesa (da lunedì a venerdì).

Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, Piano Terra, Aula 1 (da lunedì a venerdì).

Ospedale Mater Salutis di Legnago, accesso dal lato del Pronto Soccorso (da lunedì a venerdì)

Per accedere al servizio è necessario indossare la mascherina chirurgica, mantenere il distanziamento e avere con sé la tessera sanitaria. L’esito del tampone rapido viene comunicato direttamente sul posto dopo 15-20 minuti dall’effettuazione. Nel caso il tampone rapido sia positivo il personale dell’Ulss 9 eseguirà successivamente un tampone molecolare di conferma. Solo nel caso fosse confermato, il Servizio Igiene Sanità Pubblica si occuperà di effettuare l’indagine epidemiologica e il contact tracing, e disporrà la quarantena e l’isolamento dei contatti stretti individuati.