Tamponi gratuiti alle Terme per permettere il rientro in classe degli studenti di Caldiero

Oggi, venerdì 28 gennaio dalle ore 19 alle ore 21.30 sarà possibile per alunni e studenti delle scuole di Caldiero fare gratuitamente i tamponi per contatto scolastico o quarantena presso il drive-in allestito appositamente nel parcheggio nord delle Terme di Giunone.

Nelle ultime settimane infatti, il sindaco del Comune dell'Est Veronese, Marcello Locato, avrebbe evidenziato il disagio di famiglie e scuole per le difficoltà nel fare quei test che permettono il rientro in classe dei soggetti negativi.

«Ringrazio il Direttore del Distretto sanitario dottoressa Maria Beatrice Gazzola e il Direttore Generale dell’Ulss 9 per averci dato la possibilità di rispondere alle richieste dei genitori e quindi di allestire un punto tamponi riservato ai contatti scolastici – afferma il primo cittadino Lovato –. Da alcune settimane ci eravamo resi disponibili ad aiutare l’Ulss e ora, facendoci carico come Comune delle spese infermieristiche, diamo la possibilità ai genitori di avere un punto tamponi vicino casa e con orari accessibili per chi lavora».

A Caldiero si rinnova quindi l’esperienza dello scorso anno del “Drive-in tamponi” grazie alla sinergia con l’azienda Terme che mette a disposizione gli spazi e con il supporto organizzativo dei volontari e del personale infermieristico della Croce Azzurra che concretamente gestisce i tamponi ed il loro tracciamento.

Dalla prossima settimana sarà inoltre possibile a tutti, e a pagamento ma con precedenza per i caldieresi, fare i tamponi il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 22. I residenti di Caldiero potranno fare i tamponi ad un prezzo agevolato a seguito degli accordi intercorsi tra l’associazione di pubblica assistenza che gestisce il servizio ed il Comune. Sarà sempre possibile per alunni e studenti delle scuole del paese con impegnativa del medico o con nota del SISP fare i tamponi gratuitamente.

«Un grazie va ai volontari della Croce Azzurra che concretamente offrono questo servizio ai nostri concittadini - ricordano gli amministratori di Caldiero -. Ci auguriamo che il tracciamento dei contagi contribuisca a ridurre la diffusione del Covid e permetta di riprendere a breve la normalità delle attività educative e sociali».