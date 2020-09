Tamponi rapidi per scrutatori, presidenti e addetti dei seggi elettorali

Lo ha ricordato anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia con un post su Facebook questa mattina, 14 settembre. «Da oggi gli scrutatori, i presidenti e tutti coloro che lavoreranno nei seggi elettorali possono recarsi nei punti di accesso rapido di tutte le Ulss del Veneto e potranno fare il tampone rapido per il Covid».

Come è stato fatto per il personale scolastico prima dell'inizio della scuola, così si farà per tutti coloro che presteranno il loro servizio agli elettori nei vari seggi il 20 e 21 settembre. Saranno eseguiti gratuitamente tamponi rapidi, «test che è assolutamente attendibile», ha fatto sapere Zaia.

Non è necessaria la prenotazione per sottoporsi all'esame. Basta presentarsi in uno dei vari punti ad accesso libero della provincia di Verona. I punti sono: il padiglione 11 B dell'ospedale di Borgo Trento ed il distretto di Via Campania a Verona, il centro polifunzionale di Bussolengo, l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e l'ospedale Mater Salutis di Legnago.