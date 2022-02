Covid-19, Assixto Verona Onlus dona test rapidi fai da te

Una nuova iniziativa per contrastare la pandemia in corso. Fino al 28 febbraio 2022, Assixto Verona Onlus dona a chiunque ne avesse bisogno dei kit di tamponi rapidi "fai da te" per il tracciamento del coronavirus. L'associazione chiede in cambio una donazione minima per ogni kit di 2,5 euro. La donazione permetterà di finanziare l'iniziativa e riproporla allargando il bacino di beneficiari. L’obiettivo è proporre questi utili strumenti ad una cifra solidale alle persone più in difficoltà.