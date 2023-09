Tamponi microbiologia, l'annuncio di Aoui Verona: «Da lunedì 25 settembre si cambia metodo di prenotazione»

Da lunedì 25 settembre cambia la modalità di prenotazione del prelievo tamponi di microbiologia, che sarà unicamente online. Lo annuncia una nota dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui): «Il nuovo sistema agevola l’utente, che non dovrà più telefonare in segreteria ad orari precisi (dalle 11 alle 14 dal lunedì al venerdì), ma potrà prenotare in autonomia tutti i giorni e a tutte le ore».

L’Aoui di Verona ha fatto sapere che «per soddisfare le richieste, ha anche aumentato i posti giornalieri, passando da 16 a 22 esami». In base a quanto è stato spiegato, tutto questo dovrebbe consentire di far fronte alle urgenze e di mantenere i tempi d’attesa per questi esami «consoni alle esigenze dei pazienti». I tamponi di microbiologia, chiarisce Aoui Verona in una nota, riguardano i prelievi per patologie specifiche di alcuni apparati, in particolare genitale femminile e genitale maschile, e per le ricerche di dermatofiti (onicomicosi e micosi cutanee) e di batteri MDR (tampone rettale e tampone faringeo).

Il sistema Zerocoda online dovrebbe dunque permettere di risparmiare tempo attraverso due semplici azioni: accedere al portale dell’Azienda ospedaliera www.aovr.veneto.it e cliccare su “Prenotare”, oppure digitare: https://aouiverona.zerocoda.it/ per immettersi direttamente nella pagina dedicata, scegliendo giorno e ora più comodi. Rimane invariato il luogo dei prelievi dei tamponi che è il Centro Prelievi di Borgo Trento. Secondo quanto spiegato da Aoui Verona, la nuova modalità di prenotazione «rientra nella generale fase di ammodernamento tecnologico dell’ospedale, con l’obiettivo di semplificazione delle procedure per l’utente esterno».